İstanbul Maltepe açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan Comoros bayraklı "HESEN M" isimli kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.
Karaya oturan gemiye ilişkin ilk belirlemelere göre olayın meydana geldiği alanda herhangi bir çevre kirliliğinin tespit edilmediği belirlendi.
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