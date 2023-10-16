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İstanbul Maltepe açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika

İstanbul Maltepe açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

Son Güncelleme: 16.10.2023 18:05

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak için hareket eden "HESEN M" isimli kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan Comoros bayraklı "HESEN M" isimli kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan kuru yük gemisi karaya oturdu

ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMADI

Karaya oturan gemiye ilişkin ilk belirlemelere göre olayın meydana geldiği alanda herhangi bir çevre kirliliğinin tespit edilmediği belirlendi.

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Maltepe, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul Maltepe açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Maltepe açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika
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