İstanbul Maltepe açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan Comoros bayraklı "HESEN M" isimli kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMADI

Karaya oturan gemiye ilişkin ilk belirlemelere göre olayın meydana geldiği alanda herhangi bir çevre kirliliğinin tespit edilmediği belirlendi.