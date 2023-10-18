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İstanbul'da göstericiler İsrail Konsolosluğu'na havai fişek attı - Son Dakika

İstanbul'da göstericiler İsrail Konsolosluğu'na havai fişek attı

Son Güncelleme: 18.10.2023 22:09

İsrail'in Gazze'deki katliamına Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüyor. İstanbul'da vatandaşlar bir kez daha İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Savaş karşıtı sloganlar atan grup, konsolosluk binasına havai fişek attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gazze'de hastaneyi füze ile vuran İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık grup savaş karşıtı sloganlar attı. Gruptan konsolosluk binasına havai fişek atıldığı görüldü.

KATLİAMDA 471 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Günlerdir Gazze'de sivilleri bombalayan İsrail, bir kez daha katliam yaptı. Gazze Şeridi'ndeki hastaneyi füzeyle vuran İsrail'in saldırısında 471 kişi can verdi.

İSRAİL'E TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞIYOR

Katliama Türkiye'nin 81 ilinden tepki yağdı. İsrail ve ABD Konsoloslukları önünde toplanan gruplar saldırıya tepki gösterdi. Protestolar Türkiye genelinde devam ederken, akşam saatlerinde kalabalık bir grup İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

KONSOLOSLUK BİNASINA HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Savaş karşıtı sloganlar atan grup konsolosluk binasına havai fişek attı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto: Havai Fişek Atıldı!
Protestocular, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu binasına havai fişek attı.

İSTANBUL'DAKİ GÖSTERİLERDE 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren binlerce insan önceki akşam sokaklara çıktı. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde taşkınlık yapan gruba insan polis müdahale etmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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Son Dakika Dünya İstanbul'da göstericiler İsrail Konsolosluğu'na havai fişek attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da göstericiler İsrail Konsolosluğu'na havai fişek attı - Son Dakika
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