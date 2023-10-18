İstanbul'da göstericiler İsrail Konsolosluğu'na havai fişek attı

Gazze'de hastaneyi füze ile vuran İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık grup savaş karşıtı sloganlar attı. Gruptan konsolosluk binasına havai fişek atıldığı görüldü.
Günlerdir Gazze'de sivilleri bombalayan İsrail, bir kez daha katliam yaptı. Gazze Şeridi'ndeki hastaneyi füzeyle vuran İsrail'in saldırısında 471 kişi can verdi.
Katliama Türkiye'nin 81 ilinden tepki yağdı. İsrail ve ABD Konsoloslukları önünde toplanan gruplar saldırıya tepki gösterdi. Protestolar Türkiye genelinde devam ederken, akşam saatlerinde kalabalık bir grup İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi.
Savaş karşıtı sloganlar atan grup konsolosluk binasına havai fişek attı. O anlar kameraya yansıdı.
İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren binlerce insan önceki akşam sokaklara çıktı. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde taşkınlık yapan gruba insan polis müdahale etmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
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