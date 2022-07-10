İstanbul'da şiddetli yağışta yüzlerce evi su bastı: 'Tehlike geçmiş değil' - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli yağışta yüzlerce evi su bastı: 'Tehlike geçmiş değil'

10.07.2022 13:17
İstanbul'da şiddetli yağışta yüzlerce evi su bastı: 'Tehlike geçmiş değil'

Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde bodrum katlarında yaşayan birçok aile gece saatlerinde uykudayken tehlike atlattı.

İstanbul'da Esenyurt'taki Haramidere'nin yoğun yağış nedeniyle taşması nedeniyle bu bölgede çok sayıda evi su bastı.

Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde bodrum katlarında yaşayan birçok aile gece saatlerinde uykudayken tehlike atlattı.

Evini su basan Önder Ocak, "Çocuklarımın canını zor kurtardım" diyerek sel suyunun üç dakika içinde eve dolduğunu anlattı.

İstanbul Vali Ali Yerlikaya su baskınlarının gece 1 sıralarında başladığını söyledi.

Yerlikaya, emniyet ve yerel yetkililerin birlikte çalışarak burada yaşayanları uyardığını aktardı.

Bu bölgedeki 128 evin, 12 işyeri ve 3 fabrikanın su taşkınlarından etkilendiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gelerek yapılan çalışmaları takip etti.

Su baskınlarında can kaybı yaşanmadı.

'Tehlike geçmiş değil'

Gece boyunca İstanbul'da çok sayıda kaza da yaşandı.

İl genelinde 797 su baskını ihbarı alındığı belirtiliyor.

Vali Yerlikaya çalışmalarla ilgili yaptığı basın toplantısında hava durumu uyarısını hatırlattı ve "Tehlike geçmiş değil" dedi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer'in aldığı kaydediliyor.

Açıklamada, " Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz'da (76kg/m2) yağış kaydedildi." denildi.

İstanbul'da gece boyunca 7 binden fazla şimşek çaktığı bildiriliyor.

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Kaynak: BBC

İstanbul, Esenyurt, Pınar, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul'da şiddetli yağışta yüzlerce evi su bastı: 'Tehlike geçmiş değil' - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli yağışta yüzlerce evi su bastı: 'Tehlike geçmiş değil' - Son Dakika
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