İşte bombaların hedefindeki Tahran'ın son hali

İşte bombaların hedefindeki Tahran\'ın son hali
10.03.2026 20:27
ABD ve İsrail'in saldırılarının hedefi olan İran'da başkent Tahran, adeta harabeye döndü. Saldırı sonrası binalarda meydana gelen hasar kameralara yansıdı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ediyor. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alırken; İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Bölge ülkelerindeki ABD üslerini ve İsrail'i hedef alan İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol piyasalarını alt üst etti.

TAHRAN'IN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan günlerdir ABD ve İsrail'in bombalarının hedefi olan İran'ın başkenti Tahran'ın son hali kameralara yansıdı. Görüntülerde, enkaz haline gelen binalar görüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

