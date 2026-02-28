İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney\'in Tahran\'daki konutu tamamen yok oldu

ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef alındığı belirtilen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait yerleşkeye ilişkin uydu görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Saldırı sonrası paylaşılan uydu fotoğrafları, geniş bir alanı kapsayan yerleşkenin yerle bir olduğunu gözler önüne serdi.

HAMANEY'İN YERİ BİLİNMİYOR

İran makamları, saldırıdan önce Ayetullah Hamaney'i güvenli bir bölgeye aldıklarını açıkladı. Ancak İran'ın dini liderinin şu an nerede bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.