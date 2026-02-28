İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu

Haberin Videosunu İzleyin
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney\'in Tahran\'daki konutu tamamen yok oldu
28.02.2026 14:38  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney\'in Tahran\'daki konutu tamamen yok oldu
Haber Videosu

ABD ve İsrail nokta atışı saldırılar ile İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in yüksek güvenlikli yerleşkesini yerle bir etti. İran makamları saldırı öncesi Hamaney'in güvenli bölgeye alındığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef alındığı belirtilen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait yerleşkeye ilişkin uydu görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Saldırı sonrası paylaşılan uydu fotoğrafları, geniş bir alanı kapsayan yerleşkenin yerle bir olduğunu gözler önüne serdi.

İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu

HAMANEY'İN YERİ BİLİNMİYOR

İran makamları, saldırıdan önce Ayetullah Hamaney'i güvenli bir bölgeye aldıklarını açıkladı. Ancak İran'ın dini liderinin şu an nerede bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayetullah Hamaney, Güvenlik, İsrail, Tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu - Son Dakika

ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

15:02
Kadıköy Boğası’nın ’’Nişanlım’’ dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:11:03. #7.11#
SON DAKİKA: İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.