ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan skandal paylaşım! PKK/YPG'ye 20 ünite kan ve plazma yardımı yaptılar

75 yaşındaki kadına 2 kez müebbet hapis istendi! Suçunu duyanlar "Az bile istenmiş" diyor

Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi. Hava operasyonunun yankıları sürerken ABD'den skandal bir adım daha geldi.

"20 ÜNİTE KAN VE PLAZMA VERİLDİ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yaptığı yardımı sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deji SDF ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi" ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşımda ABD'nin desteğinin süreceğinin altı çizildi ve "Bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız" denildi.

ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE

Hatırlanacağı üzere ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis de, geçtiğimiz günlerde Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı. ABD'li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, ''Başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz" demişti. ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.