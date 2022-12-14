ABD'den Türkiye'nin Suriye'ye olası kara harekatı öncesi skandal hamle! PKK'nın içinde bulunduğu yapıya ağır silah yardımı yaptılar - Son Dakika
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ABD'den Türkiye'nin Suriye'ye olası kara harekatı öncesi skandal hamle! PKK'nın içinde bulunduğu yapıya ağır silah yardımı yaptılar

14.12.2022 13:38

TSK, Suriye'ye yönelik olası bir kara harekatı için güçlü sinyaller vermeyi sürdürürken ABD'den skandal bir hamle geldi. Washington yönetiminin, omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne içinde radar ve silahların yer aldığı 2 askeri konvoy gönderdiği iddia edildi.

13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından TSK Suriye'deki teröristlere karşı bir hava operasyonu düzenlerken, daha sonra bunun bir kara operasyonuna da evrilebileceğine dair açıklamalar gelmişti.

YEREL MEDYADAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Bölgede gerilimin yüksek olduğu bir dönemde şaşkınlık yaratan bir iddia terör örgütlerine yakın konumlanan yerel medyadan geldi. DEAŞ ile mücadele maskesi altında ABD'den destek alan ve bünyesinde terör örgütleri PKK/PYD/ YPG'yi barındıran Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Suriye devlet ajansı Sana, bu görseli paylaştı.

"2 ASKERİ KONVOY GÖNDERİLDİ"

Yerel medyada yer alan haberlerde ABD'nin gelişmiş silahlardan oluşan 2 askeri konvoyu SDG'nin kontrolündeki bölgeye gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre 2 askeri konvoy, Irak ve Suriye arasındaki sınır kapısından geçerek terör örgütünün kontrolündeki bölgeye ulaştırıldı.

"KONVOYDA RADAR VE SİLAHLAR VAR"

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada biri 40 diğeri 90 araçtan oluşan askeri mühimmat yüklü konvoyda hava savunma sistemleri için radarlar ve silahların yer aldığı belirtildi.

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Türkiye, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'nin Suriye'ye olası kara harekatı öncesi skandal hamle! PKK'nın içinde bulunduğu yapıya ağır silah yardımı yaptılar - Son Dakika
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