ABD'li komutandan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki geldi - Son Dakika
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ABD'li komutandan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki geldi

24.11.2022 09:33

İstiklal'de 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) uriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı hakkında en sert açıklamayı kaydeden ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hava Kuvvetleri Komutanı Pat Ryder, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonunun ABD askeri personelinin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin PKK/ YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"ABD ASKERİ PERSONELİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Pentagon Hava Kuvvetleri Komutanı Pat Ryder imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonunun ABD askeri personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve DEAŞ'la yıllardır süren savaşta tansiyonu artırdığı kaydedildi.

"IRAK'IN EGEMENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Savunma Bakanlığı, kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de gerilimi artıran eylemlerden büyük endişe duyuyor. Gerilimin bu şekilde tırmanması, DEAŞ'ın zayıflaması ve yenilmesi için yıllardır süren ilerlemede Küresel Koalisyon'u tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, yenmek için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor.

Bugüne kadar ki en sert açıklama! Pentagon'dan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki
Pentagon Hava Kuvvetleri Komutanı Pat Ryder.

"DERHAL GERİLİMİ AZALTMAK GEREKİYOR"

DEAŞ'ı yenilgiye uğratma görevine odaklanmak ve DEAŞ'ı yenme misyonuna bağlı personelin güvenliğini sağlamak için derhal gerilimi azaltmak gerekiyor. Bu eylemler sonucunda Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan sivil kayıplarını kınıyor, başsağlığı diliyoruz. Ayrıca, sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair haberler de bizi endişelendiriyor."

"BUGÜNE KADAR Kİ EN SERT TEPKİ"

Açıklamanın sonunda, ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini anladığı, Türkiye ve yerel ortaklarla ateşkes düzenlemeleri için görüşmeye devam edeceği kaydedildi. Reuters haber ajansı, açıklamanın ABD'nin bugüne kadar Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna yönelik en sert tepki olduğunu belirtti. PKK/YPG'nin de bağlı olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD'nin kuzey Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

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Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li komutandan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li komutandan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki geldi - Son Dakika
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