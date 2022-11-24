ABD'li komutandan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki geldi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin PKK/ YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"ABD ASKERİ PERSONELİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Pentagon Hava Kuvvetleri Komutanı Pat Ryder imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonunun ABD askeri personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve DEAŞ'la yıllardır süren savaşta tansiyonu artırdığı kaydedildi.

"IRAK'IN EGEMENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Savunma Bakanlığı, kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de gerilimi artıran eylemlerden büyük endişe duyuyor. Gerilimin bu şekilde tırmanması, DEAŞ'ın zayıflaması ve yenilmesi için yıllardır süren ilerlemede Küresel Koalisyon'u tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, yenmek için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor.

Pentagon Hava Kuvvetleri Komutanı Pat Ryder.

"DERHAL GERİLİMİ AZALTMAK GEREKİYOR"

DEAŞ'ı yenilgiye uğratma görevine odaklanmak ve DEAŞ'ı yenme misyonuna bağlı personelin güvenliğini sağlamak için derhal gerilimi azaltmak gerekiyor. Bu eylemler sonucunda Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan sivil kayıplarını kınıyor, başsağlığı diliyoruz. Ayrıca, sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair haberler de bizi endişelendiriyor."

"BUGÜNE KADAR Kİ EN SERT TEPKİ"

Açıklamanın sonunda, ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini anladığı, Türkiye ve yerel ortaklarla ateşkes düzenlemeleri için görüşmeye devam edeceği kaydedildi. Reuters haber ajansı, açıklamanın ABD'nin bugüne kadar Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna yönelik en sert tepki olduğunu belirtti. PKK/YPG'nin de bağlı olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD'nin kuzey Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.