Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar
11.02.2026 11:40
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar
Brezilya'da çocuk kaçakçılığı ve istismar ağı yönettiği iddiasıyla 70 yaşındaki bir pilot, kalkış öncesi uçakta polis tarafından gözaltına alındı; yıllardır sürdüğü belirtilen soruşturma kapsamında yapılan operasyon, Epstein skandalı sonrası dünya genelinde çocuk istismarı şebekelerine karşı artan uluslararası baskının yeni bir yansıması olarak değerlendirildi.

Brezilya'da çocuk kaçakçılığı ve cinsel istismar ağı yönettiği öne sürülen 70 yaşındaki bir pilot, kalkış için hazırlanan uçakta polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonun, uzun süredir devam eden geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğu bildirildi.

Yetkililer, şüphelinin São Paulo'daki bir havalimanında kalkış öncesi gözaltına alındığını açıkladı. Polis ekipleri, pilot hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla harekete geçti. Olayın ardından şüphelinin ev ve bağlantılı adreslerinde arama yapıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında, zanlının reşit olmayan çocukların istismar edildiği bir ağla bağlantılı olduğu ve uzun süredir takip edildiği iddiaları yer aldı. Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ayrıntı paylaşmadı.

OPERASYON ULUSLARARASI BOYUTTA

Brezilya basınında yer alan haberlerde, operasyonun yalnızca yerel değil, uluslararası bağlantıları da kapsayabileceği ifade edildi. Güvenlik kaynakları, çocuk istismarı ve kaçakçılığına yönelik küresel mücadelede ülkeler arası iş birliğinin artırıldığını vurguladı.

EPSTEIN SONRASI ARTAN BASKI

Uzmanlar, söz konusu operasyonun, ABD'li finansçı Jeffrey Epstein skandalının ardından dünya genelinde çocuk istismarı şebekelerine yönelik soruşturmaların daha görünür ve sert biçimde yürütülmeye başlanmasının bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Epstein dosyalarının ortaya çıkması, yüksek profilli isimlerin de dahil olduğu istismar ağlarına karşı kamuoyunda ciddi bir baskı oluşturmuştu.




