İsveç\'te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı

Dünya

Isparta\'da ölen köpeği için yaptığını duyanlar şoke oldu

Fay hattı bulunmayan Rize\'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

İsveç'te Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Bakanı Paulina Brandberg'ün (41), muz korkusu ülkenin gündemine oturdu. Bakanın muz fobisine ilişkin bakanlıkta alınan önemleri içeren resmi yazışmalar ulusal basına sızınca ülkede kriz çıktı.

MUZLA TEMAS ETMEMEK İÇİN RESMİ YAZIŞMALAR YAPTI

Expressen gazetesinde yayınlanan yazışmalarda, Bakan Brandberg'ün personele, kendisinin muzla temas etmemesi için tüm önlemleri almalarını emrettiği yer aldı. Eylülde makamında Meclis Başkanı'yla görüşmesinden önce odada muz izi olmamasının emredildiği resmi yazışmanın yapıldığı da öğrenildi.

YARDIMCILARI ÖNCEDEN 'MUZ KONTROLÜ' YAPIYOR

Ayrıca bakanın katıldığı etkinliklerde girdiği alanlarda da muz olmaması için hazırlık yaptırdığı ortaya çıktı. Brandberg'ün yardımcılarının, bakan herhangi bir ortama girmeden önce orada muz bulunma ihtimalini kontrol ettiği ve varsa temizlendiği aktarıldı.

BAKANIN FOBİSİ ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Bakanın muz fobisi ülkede bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vatandaşlar bakanı, terapi desteği alarak yenebileceği bir fobisi varken kamu personelini uğraştırmakla suçladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise bakana sahip çıkarak bunun insani bir durum olduğunu söyledi. Bakanın fobisinin hükümet çalışmalarını etkilemediğini söyleyen Kristersson, "Farklı fobileri olan insanlara saygım sonsuz" dedi. Brandberg ise fobisini yenmek için profesyonel destek aldığını açıkladı.

Bakan Brandberg, daha önce de muzla ilgili sorunu hakkında konuşmuş ve dünyanın en garip fobisi olduğunu kabul ettiğini söylemişti.