Türkiye ziyareti öncesi İsveç'ten arka arkaya PKK açıklamaları: Terör örgütüdür - Son Dakika
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Türkiye ziyareti öncesi İsveç'ten arka arkaya PKK açıklamaları: Terör örgütüdür

05.11.2022 21:54

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te yeni hükümet PKK terör örgütüyle ilgili arka arkaya açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin PKK ile arasına mesafe koyacağını belirterek, "PKK bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı. Başbakan Ulf Kristersson ise, "PKK'ye bu kadar yakın örgütlerle (YPG/PYD) siyasi iş birliği içerisine girmemeliyiz" dedi.

NATO'ya üye olmak için 30 üye ülkeden 28'inin onayını alan İsveç ve Finlandiya şu ana kadar Türkiye'nin engeline takıldı. Ankara her iki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için PKK ve PYD terör örgütleriyle olan ilişkilerini değiştirmesini şart koştu. Konuya ilişkin bugüne kadar yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtmişti.

8 KASIM'DA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

İsveç'in yeni hükümetinin başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz günlerde "Ankara ziyareti konusunda İsveç ve Türkiye arasında anlaşmaya varıldı" şeklinde açıklama yapmış, 8 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti.

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Türkiye ziyaretinden önce Kristersson'un yanı sıra Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom'dan peş peşe açıklamalar geldi. İsveç Radyosu'na konuşan Billstrom yeni hükümetin terör örgütü PKK ve YPG'yle arasına mesafe koyacaklarını belirtti. "Birincil hedef İsveç'in NATO üyeliği olduğunu sözlerine ekleyen İsveç Dışişleri Bakanı daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, " Malmö'de PKK bayraklı ile poz veren politikacıların yaptığı kabul edilemez. PKK bir terör örgütüdür ve bu tür davranışlar demokrasiye yakışmıyor" dedi

"PKK'YLA SİYASİ İŞBİRLİĞİNE GİRMEMELİYİZ"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini artık İsveç üzerinden gerçekleştirmesini engelleyeceklerini söyledi. Türkiye'nin PKK konusundaki hassasiyetlerini ciddiye aldıklarını kaydeden Kristersson, terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD'ye işaret ederek, "PKK'ye bu kadar yakın örgütlerle (YPG/PYD) siyasi iş birliği içerisine girmemeliyiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

PKK'nin bir terör örgütü olduğunu belirten Kristersson, "İsveç topraklarında para toplandığını biliyoruz. Türkiye'nin bu konuda çok endişeli olduğunu tamamen anlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE BİZE GÜVENEBİLİR"

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yeni hükümete güvenebileceğini vurgulayan İsveç Başbakanı, "PKK'nın, Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan faaliyetlerin artık İsveç topraklarında yürütülmesi mümkün olmayacaktır. Türkiye, bu konuda bize güvenebilir" dedi.

YPG, PKK İLE BAĞLANTILIDIR"

Öte yandan İsveç hükümetinin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği, "YPG/PYD organik, hiyerarşik ve finansal olarak PKK ile bağlantılıdır. Bu gerçek, tüm ortaklarımız ve müttefiklerimiz tarafından kabul edilmelidir. Bunun İsveç makamları için giderek daha net hale gelmesinden dolayı mutluyuz" açıklamasını yaptı.

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