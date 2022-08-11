İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi - Son Dakika
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İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi

11.08.2022 23:15
İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi

İsveç'in dolandırıcılık suçundan Türkiye'ye iade etmeye hazırlandığı kişinin Okan Kale olduğu ortaya çıktı. Kale'nin İsveç vatandaşlığı almak için kendisinden 23 yaş büyük biriyle evlendiği ve Türkiye'ye iade edilmemek için de din değiştirdiği belirtildi.

İsveç'te online yayın yapan Samnytt gazetesi, İsveç'in Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan iade etmeye hazırlandığı kişinin 35 yaşındaki Okan Kale olduğunu yazdı. Kale'nin 2010-2011 yıllarında Türkiye'de 3 bankaya yönelik kart dolandırıcılığı suçlanması nedeniyle İsveç'e kaçtığı aktarılan haberde, Kale'nin Haziran 2012'de sığınma başvurusunun reddedildiği ve buradan İtalya'ya geçtiği kaydedildi. Kale'nin İtalya'da 2 yıl geçici mülteci oturum kartı aldığı ve 2016'da İsveç'e gelerek kendisinden 23 yaş büyük İsveçli biriyle evlendiğine dikkat çekilen haberde, Kale'nin bu evlilik sayesinde İsveç'te oturma ve çalışma izni aldığına işaret edildi.

İADE EDİLMEMEK İÇİN DİN DEĞİŞTİRMİŞ

Ekim 2021'de Ankara'nın Interpol aracılığı ile İsveç makamlarıyla temasa geçtiği vurgulanan haberde, Kale'nin bu tarihte yakalanarak hapse atıldığı ifade edildi. Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürülen Kale'nin ismini de Johan Gustavsson olarak değiştirdiği belirtildi.

14 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği kaydedilmişti. Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğunu söylemişti. Johansson "Yüksek Mahkeme durumu her zamanki gibi inceledi ve iade için bir engel olmadığına karar verdi." şeklinde konuşmuştu. Söz konusu kişinin Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi - Son Dakika
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