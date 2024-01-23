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İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama - Son Dakika
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İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken ABD'den de ilk açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake yaptığı açıklamada, ''İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır.'' ifadelerini kullandı.

23.01.2024 - 23:35,
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, TBMM'den İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi görüşüldü. Kanun teklifi 287 "evet" oyuna karşı 55 "ret" oy ile kabul edildi.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama

ABD BÜYÜKELÇİSİ FLAKE: İTTİFAK'IN GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNÜNDE ATILMIŞ KRİTİK BİR KARAR

Konuya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama

"BU, BAŞKAN BIDEN İÇİN ÖNEMLİ BİR ÖNCELİKTİ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasına dair X'teki hesabından paylaşımda bulundu. Sullivan, açıklamasında, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Başkan Biden için önemli bir öncelikti." ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama

Jake Sullivan, İsveç'in güçlü ve kapasitesi yüksek bir savunma ortağı olarak katılımıyla NATO'nun daha güçlü hale geleceğini, İttifak'ın daha güvenli olacağını ifade etti.

GERİYE SADECE MACARİSTAN KALDI

Türkiye'nin ardından Macaristan'ın da İsveç'in üyeliğine onay vermesi gerekiyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini söyledi.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Reuters'ın aktardığına göre 18 Ocak'ta konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas "İsveç onlara güvenimizi artırmak; kendilerini müttefikimiz ve dostumuz olarak görmemiz için hiçbir adım atmıyor. Sanki NATO üyeliği öncelikleri değil gibi" diye konuşmuştu. Gulyas, "İsveç Başbakanı veya Dışişleri Bakanı bizi arayıp Macaristan Parlamentosu'nun çekincelerinin neler olduğunu sormalı." demişti.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Öte yandan Orban hükümeti, İsveç'e onay verme konusunda sona kalmayacaklarını da söylemişti. Fakat Macaristan Parlamentosu şu anda kış arasında. Meclisin şubat ortası toplanması bekleniyor. Diğer NATO üyelerine kıyasla Rusya ile daha iyi ilişkilere sahip Macaristan, Finlandiya'nın üyeliğine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya NATO'ya üye olabilir." açıklamasından 10 gün sonra onay vermişti.

İsveç\'in NATO üyeliğinin TBMM\'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake\'ten açıklama
YORUMLAR (7)
  • Sezai Öztürk: ÖDEME IYIDI GALIBA HE Yanıtla 10 85
  • Bayram : Madem yine geri vitese atacaktik bu kadar gürültüyü niya yaptik? Rezil olduk dünyaya.. macarlar kadar bile olamadik.. Yanıtla 8 84
  • Ender Yavaş: Yap dedik yaptılar demek istemiş Yanıtla 9 78
  • özer bergin: f16 verilmeyecek,demedi demeyin. Yanıtla 5 47
  • Erkan Çaçen: Sence rezil mi olduk sen öyle mi görüyorsun büyük resmi tahutler almadan olur mu zannediyorsun bu isi 19 23
  • Serkan Basar: eyyyyyyyyyyyyy Amerika :) Yanıtla 1 32
  • Serkan Basar: filistinli kardeşlerimiz bu haberleri okuyunca nediyorlar acaba çok merak ediyorum? Yanıtla 1 17

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Son Dakika Dünya İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama - Son Dakika
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