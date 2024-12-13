İsveç Parlamento\'su NATO\'ya 1200 Asker Gönderilmesini Onayladı

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İSVEÇ parlamentosunun, hükümetin NATO'ya 1200 askeri personel gönderilmesi önerisini onayladığı bildirildi.

İsveç parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, NATO'ya 1200 askeri personel gönderilmesi önerisinin onaylandığı ifade edildi. NATO'da görev alacak İsveç askeri gücünün deniz, kara ve özel kuvvetlerden toplam 1200 asker, 6 gemi ve 24 uçaktan oluşacağı belirtildi.