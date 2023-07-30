İsveç'teki Mezarlık İsmi Hakkında Yanıltıcı Görsel Sosyal Medyada Viral Oldu - Son Dakika
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İsveç'teki Mezarlık İsmi Hakkında Yanıltıcı Görsel Sosyal Medyada Viral Oldu

30.07.2023 16:57

İsveç'in Halland bölgesinde bulunan Kungsbacka'daki bir mezarlığın ismi olan 'Ölmevalla' hakkında yanıltıcı görseller sosyal medyada paylaşıldı. Görseller, gerçekmiş gibi paylaşılırken aslında duvar yazıları için kullanılan arka plan görselleriydi. Mezarlıkta böyle bir tabela bulunmamaktadır.

İsveç'in Halland bölgesinde bulunan4 bin 500 nüfuslu Kungsbacka'da bir mezarlığın isminin "Ölmevalla" olduğunu gösteren bazı görseller paylaşıldı.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

Söz konusu görsel çokça etkileşim alırken, birçok kullanıcı gerçek sanıp paylaştı.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

Paylaşıma konu olan görseli tersine arama tekniği ile arattığımızda karşımıza farklı yazılarla paylaşılan görseller çıkıyor. Yani görsel birçok duvar yazısı için geçmiş yıllarda arka plan olarak kullanılmış.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

Söz konusu köydeki mezarlığı arattığımızda ise öyle bir tabela ile karşılaşmıyoruz.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya İsveç'teki Mezarlık İsmi Hakkında Yanıltıcı Görsel Sosyal Medyada Viral Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'teki Mezarlık İsmi Hakkında Yanıltıcı Görsel Sosyal Medyada Viral Oldu - Son Dakika
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