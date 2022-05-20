İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor - Son Dakika
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İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor

20.05.2022 14:14
İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor

Erdoğan'ın İsveç için "Tam bir terör odağıdır" demesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK'nin 1984'te 'terör listesi' ne alındığını belirterek dezenformasyon yapılıyor dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin PKK'lilerin iadesini istediği ve buna olumlu yanıt verilmediği gerekçesiyle NATO üyeliğine karşı çıkmasına değindi.

Sosyal Demokrat Partili Bakan Linde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsveç'in PKK'yi 1984'te "terör örgütü" listesine aldığını hatırlatarak "Bu pozisyon değişmeden kalır" dedi.

İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor

İsveç'te 1986'da suikast sonucu hayatını kaybeden eski başbakan Olof Palme döneminde bu kararın alındığını hatırlatan Linde, açıklamasında 2003'te öldürülen eski dışişleri bakanı Anda Lindh'i de andı ve o dönemden bu yana söz konusu kararla ilgili aynı pozisyonun korunduğunu savundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ankara'da katıldığı etkinlikteki konuşmasında İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacağını yinelemişti. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Erdoğan, şunları söylemişti:

"Biz bir kez sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke 'hayır' derse NATO ittifakı içerisinde ne yapamazlar, o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle, bu iki ülke hakkında, hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvası. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize. Yunanistan'a geliyoruz. Batıya, 400 milyar avro borcu var, hala Batı bunlara silah desteği veriyor."

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Şeytan şeytanlığından vaz geçer mi? Madem 1984 den beri terör örgütü listenizde de neden içeri alıp koruyor, besliyor büyütüyor sunuz? Daha 10 gün önce küçücük Türk öğrencilerin şenliklerini basan terörist bildiğiniz(!) bu hayvanlar değil miydi? Pardon hayvan diyerek hayvana hakaret etmiş bulundum. Menfaatiniz dara düşünce yüzsüzlüğünüz tavan yapıyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Terör Örgütü, İsveç, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

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