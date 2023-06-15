İsviçre'de Erdoğan ve Türk bayrağına provokasyon - Son Dakika
Üye Girişi
İsviçre'de Erdoğan ve Türk bayrağına provokasyon

İsviçre'de Erdoğan ve Türk bayrağına provokasyon

15.06.2023 00:05

İsviçre'nin Zürih kentinde 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grup tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı. İsviçre polisi, eylemin izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğu provokasyona ilişkin girişimlerde bulunuyor. Daha önce İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı verilmişti.

Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

İSVİÇRE POLİSİ EYLEMİN İZİNSİZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı.
İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

İSVİÇRE'DE "ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN" PANKARTI AÇANLARA BERAAT VERİLMİŞTİ

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı. Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti. Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Murat Sarıal: batı erdogana bukadar tepki gösteriyorsa demekki erdogan iyi yolda bizim için. Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: AK PARTİ VE TAYYİP ERDOĞAN İLE YOLA DEVAM Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
500
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi

Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsviçre'de Erdoğan ve Türk bayrağına provokasyon - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:54 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
17:16 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:14 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de Erdoğan ve Türk bayrağına provokasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement