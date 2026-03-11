İsviçre\'de Posta Otobüsü Yangını: 6 Ölü

Fribourg Kantonu Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerzers kasabasının merkezinde dün akşam saatlerinde bölgesel ulaşımı sağlayan bir posta otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği, olayda otobüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Meydana gelen olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği teyit edilirken, 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ağır yaralıların helikopter ve ambulanslarla hastanelere sevk edildiği, diğer 2 kişinin tedavilerinin ise olay yerinde yapıldığı kaydedildi. Polis yetkilileri, yangının çıkış nedeninin henüz kesinleşmediğini ancak eldeki ilk bulguların otobüs içindeki bir kişinin 'kasıtlı eylemine' işaret ettiğini duyurdu.

Olayla ilgili Fribourg savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin de sanal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletti.