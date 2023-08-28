Kışa erken girdiler! Sıcaklık 30 derece birden düştü, her yer beyaza büründü

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Son zamanların en sıcak günlerini geçiren Avrupa'dan ilginç görüntüler geldi. İsviçre'nin 1638 rakımlı Zermatt bölgesinde hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece birden düşmesi sonucu kar yağdı.

1638 RAKIMLI BÖLGEYE KAR YAĞDI

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinin (MeteoSwiss) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Valais kantonunda yer alan 1638 metre rakımlı Zermatt bölgesinde kar yağışının görüldüğü bildirildi.

SICAKLIK SIFIRA İNDİ

24 Ağustos'ta termometrelerin 31,2 santigrat dereceyi gösterdiği bölgede, bu sabah sıcaklık 0,5 derece olarak ölçüldü. MeteoSwiss, İsviçre Alplerinin 2000 ila 2400 metre yüksekliğindeki bölgelerinde kar ve yağmur yağışı için uyarıda bulundu.

ÜLKENİN GÜNEY KISMI SELE TESLİM OLDU

Ülkenin güneyinde yer alan Ticino kantonunda ise hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor. Bölgedeki bazı nehirlerde sel riskinin yaşandığı uyarısı da yapıldı. İsviçre genelinde bugün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

"İSVİÇRE SONBAHARI YAŞAMADAN KIŞ MEVSİMİNE GEÇİŞ YAPTI"

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı." yorumları yer aldı. İsviçre'de 24 Ağustos'ta yılın en sıcak günü yaşanırken, Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşmıştı.