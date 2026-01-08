İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı - Son Dakika
Dünya

İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

İsviçre\'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
08.01.2026 15:48  Güncelleme: 16:00
İsviçre\'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir barda çıkan ve 40 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, yangın sırasında barın yöneticisi Jessica Moretti, yardım çığlıkları atılan içerideki insanları değil, kasadaki parayı kurtardı.

İsviçre'nin ünlü kayak merkezlerinden Crans- Montana'da bulunan bir barda çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangınla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Yangının çıktığı sırada barın yöneticisi olan Jessica Moretti'nin, içeride insanlar yardım isterken kasadaki parayla binadan kaçtığı öne sürüldü.

Le Constellation adlı mekânda Yeni Yıl gecesi çıkan yangın kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü. Görgü tanıklarına göre, onlarca kişi alevlerden kaçmaya çalışırken yardım çığlıkları atıyordu. İddialara göre 40 yaşındaki Moretti, müşterileri uyarmak ya da tahliyeye yardımcı olmak yerine gecenin hasılatını içeren kasayı alarak binayı terk etti.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve Moretti'nin kasayla dışarı çıktığının kayıtlara yansıdığı bildirildi. Fransız ve İtalyan basını, Moretti'nin yangın sırasında önceliğinin parayı kurtarmak olduğunu yazdı.

Jessica Moretti, barın ortak sahibi olan eşi Jacques Moretti ile birlikte İsviçreli yetkililer tarafından resmî soruşturma altına alındı. Çift hakkında ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme, ihmal sonucu yaralama ve yangına sebep olma suçlamaları yöneltiliyor. Savcılık, ayrıca "tehlikedeki insanlara yardım etmemek" suçunun da gündeme gelebileceğini açıkladı.

Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin aileleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailelerin avukatı, davanın olayda sorumluluğu bulunan herkes için açıldığını belirtti.

Skandal iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Moretti çiftinin, yangının ardından barın sosyal medya hesaplarını kapatarak delil karartmaya çalıştığı da öne sürüldü. İddiaya göre hesaplar, kurtarma çalışmaları sürerken sabaha karşı devre dışı bırakıldı.

Polis, mekânda geçmiş yıllarda yapılan tadilatları ve yangın güvenliği önlemlerini de incelemeye aldı. Yangın söndürücülerin durumu, acil çıkış kapıları ve güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı araştırılıyor. Eski bir çalışan, acil çıkış kapısının çoğu zaman kilitli olduğunu iddia etti.

Facia, İsviçre'nin son yıllardaki en büyük trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yangında 40 kişi hayatını kaybederken, 119 kişi de yaralandı. Ölenlerin yarıdan fazlasının gençler olduğu, bazı kurbanların henüz 14 yaşında olduğu açıklandı.

Yangının, tavana çok yakın tutulan kıvılcım mumları nedeniyle çıktığı düşünülüyor. Alevler, birkaç dakika içinde tüm mekânı sardı.

Olayın ardından İsviçre genelinde büyük bir yas yaşanırken, yüzlerce kişi hayatını kaybedenleri anmak için sessiz yürüyüşler düzenledi.

