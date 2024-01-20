İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı\'yla birlikte Kapalıçarşı\'yı gezdi

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kapalıçarşı'yı gezdi. Meloni'ye Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.
İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Meloni, Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce soluğu tarihi Kapalıçarşı'da aldı.
Meloni, Kapalıçarşı'daki ziyaretinde halıcıları ve kuyumcuları dolaştı. Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile de görüşen Meloni, tarihi bir restoranda ise yemek yedi.
Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Türk kahvesi ve çay da içen Meloni'ye Kapalıçarşı gezisinde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.
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