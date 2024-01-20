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İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı'yla birlikte Kapalıçarşı'yı gezdi - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı'yla birlikte Kapalıçarşı'yı gezdi

İtalya Başbakanı olduktan sonra ilk kez Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce Kapalıçarşı'ya gitti. Türk tatlılarına bayılan Meloni, kuyumcu ve halıcıları gezdi. Meloni'ye Kapalıçarşı gezisinde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

20.01.2024 - 20:50,  Güncelleme: 21:03
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Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kapalıçarşı'yı gezdi. Meloni'ye Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

MELONİ, SOLUĞU KAPALIÇARŞI'DA ALDI

İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Meloni, Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce soluğu tarihi Kapalıçarşı'da aldı.

HALICILARI VE KUYUMCULARI DOLAŞTI

Meloni, Kapalıçarşı'daki ziyaretinde halıcıları ve kuyumcuları dolaştı. Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile de görüşen Meloni, tarihi bir restoranda ise yemek yedi.

İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı'yla birlikte Kapalıçarşı'yı gezdi

MELONİ'YE İLBER ORTAYLI DA EŞLİK ETTİ

Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Türk kahvesi ve çay da içen Meloni'ye Kapalıçarşı gezisinde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı\'yla birlikte Kapalıçarşı\'yı gezdi
YORUMLAR (4)
  • osman şahin: Prof.dr İlber Ortaylı ile gezmesi görüşmesi güzel hiç olmazsa İlber hocanın diploması var Yanıtla 60 161
  • Özkan Özdemir: ilber hocam saol Yanıtla 3 44
  • Özkan Özdemir: :) adammmm 11 22
  • Mehmet Aydın: En azından kaliteli bir adam görmüş oldu İlber Hocam a sağlık ve afiyet diliyorum Yanıtla 6 9

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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı'yla birlikte Kapalıçarşı'yı gezdi - Son Dakika
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