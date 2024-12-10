İtalya\'da ENI Rafinerisinde Patlama: Ölü Sayısı 5\'e Yükseldi

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İTALYA'nın Floransa kenti yakınlarındaki ENI rafinerisinde dün sabah saatlerinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Floransa kenti yakınlarındaki Calenzano beldesinde bulunan enerji şirketi ENI'ya ait petrol rafinerisinde dün meydana gelen patlamada kaybolan 3 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Patlamada yaralananlarının sayısı ise 26 olarak duyuruldu.

Prato Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, patlamanın nasıl yaşandığına dair rafineride incelemede bulunduğu kaydedildi.