İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

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İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken hayatını kaybeden kişilerden birinin milyarder iş insanı Lorenzo Rovagnati olduğu öğrenildi. Rovagnati endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi.

06.02.2025 12:44  Güncelleme: 13:09
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İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İtalyan basınındaki haberlere göre, Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün 19.30 sularında bir helikopter düştü.

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

KARA KUTUNUN İNCELENMESİ TALİMATI VERİLDİ

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.

İş insanı Lorenzo Rovagnati'nin genellikle çarşamba günleri, Milano'dan Castelguelfo'daki malikanesine helikopterle seyahat ettiği bilgisi paylaşıldı.

İtalya\'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akif:
    Yazık olmuş ALLAH taksiratını affetsin. Darısı aramızdaki zengin Adnancìlara ve Fetöcülere insallah 18 3 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    ölümden kaçış yok 8 0 Yanıtla
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