İtalya\'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

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İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İtalyan basınındaki haberlere göre, Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün 19.30 sularında bir helikopter düştü.

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

KARA KUTUNUN İNCELENMESİ TALİMATI VERİLDİ

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.

İş insanı Lorenzo Rovagnati'nin genellikle çarşamba günleri, Milano'dan Castelguelfo'daki malikanesine helikopterle seyahat ettiği bilgisi paylaşıldı.