İtalya Parlamentosu tartışmalı bir antisemitizm karşıtı yasayı onayladı. Muhalefet ve hak örgütleri İsrail hükümetini eleştirmenin de yasaklanacağı gerekçesiyle yasaya karşı çıkıyordu.Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı Mart ayında Senato'da onaylanmıştı. Dün tartışmalar eşliğinde Temsilciler Meclisi'ne gelen tasarı akşam saatlerinde oylanarak yasalaştı.Antisemitizm; Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, önyargı veya ayrımcılık anlamina gelen bir kavram. "Antisemitizmle mücadele" adını taşıyan yasanın tepki çekmesinin nedeni, Uluslararası Holokost Anma Birliği (IHRA) tarafından benimsenen antisemitzim tanımını kabul etmesi. Karşıtları, bu tanımda İsrail'e yönelik bazı eleştirilerin de antisemitik söylem sayıldığını savunyor. Yasa yeni bir yaptırım öngörmese de bir dizi önleyici ve takip amaçlı önlem içeriyor. Bu önlemlerin Filistin destekçileri üzerinde caydırıcı bir etki yaratabileceği eleştirileri var.Hükümet kanadı ise yasanın şiddet ve ayrımcılıkla mücadele amaçladığını vurguluyor.Uluslararası Af Örgütü: Karanlık günYasanın onaylanmasının ardından Uluslararası Af Örgütü "Bugün ifade özgürlüğü adına karanlık bir gün" şeklinde bir açıklama yaptı.Örgüt, bu yasanın "İsrail hükümetinin politikalarına yönelik meşru eleştirileri cezalandırmak ve Filistin halkıyla dayanışma gösterilerini hedef almak için kullanılabileceği" uyarısı yaptı.Örgütün Araştırma ve Kampanyalar Kıdemli Direktörü Erika Guevara-Rosas, yasayla kabul edilen IHRA'nın antisemitizm tanımının "antisemitizmi İsrail'e yönelik meşru eleştirilerle bir tuttuğu için uzun süredir ciddi endişeler yarattığını" vurguladı.Erika Guevara-Rosas, "Söz konusu tanımın okullarda, üniversitelerde, sosyal medya platformlarında ve diğer alanlarda uygulanması, bireyleri ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullanmaktan alıkoyan bir gözdağı ortamı yaratma tehlikesi taşıyor" dedi.

Tartışmalı tanım ne diyor?İtalya da dahil 35 üye devletten oluşan hükümetler arası bir kuruluş olan IHRA, söz konusu tanımı 2016 yılında onaylamıştı. Burada antisemitizm, "Yahudilere yönelik nefret biçiminde dışa vurulabilen, Yahudilere dair belirli bir algıdır. Antisemitizmin söylemsel ve fiziksel tezahürleri Yahudi olan veya olmayan bireylere ve/veya onların mülklerine, Yahudi toplumu kurumlarına ve dini mekanlarına yönelik olabilir" şeklinde tanımlanıyordu.Antisemitik olarak değerlendirilebilecek davranış örnekleri arasında şunlar da yer alıyordu: Muhalefet: Sansür girişimiDün onaylanan yasaya muhalefetteki Demokratik Parti, 5 Yıldız Hareketi, Yeşiller ve Sol İttifakı karşı çıkıyordu. Demokratik Parti'den 5 milletvekili dünkü oylamada çekimser oy kullandı. Yasa, 147 "Evet", 93 "Hayır" oyuyla kabul edildi.İtalyan Yahudi Cemaatleri Birliği, tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Birliğin başkanı Livia Ottolenghi bunun "İtalyan sivil toplumunun demokratik antikorlarını güçlendireceğini" belirtti.Demokratik Parti'den milletvekili Laura Boldrini ise hükümetin bu yasayla antisemitizmle mücadeleden ziyade "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleyen İsrail hükümetine yönelik eleştirileri sansürlemek istediğini" söyledi.Boldrini, "Sağcıların istediği de tam olarak bu: Yahudi karşıtlığı gibi hassas bir konuyu kullanarak ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, akademik ve bilimsel özgürlüğü sınırlamak" dedi.Yeşiller ve Sol İttifakı lideri Nicola Fratoianni de Temsilciler Meclisi'nde hükümet kanadından Gazze'de soykırım yapılmadığını söyleyen temsilcilere yanıt olarak "Şahit olduğumuz bu rezillik, parlamentonun tarihinde kara bir sayfadır" diye konuştu.