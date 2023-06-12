Berlusconi'nin ölümü, Erdoğan için "En yakın dostlarımdan biri" sözlerini akıllara getirdi

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA SAMİMİYDİ

1994 yılından 2011 yılına kadar İtalyan siyasetine yön veren ve dört hükümeti yöneten milyarder iş insanı Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da "en yakın dostlarından biri" olarak tanımlamıştı.

SÜMEYYE ERDOĞAN'IN DÜĞÜNÜNE KATILMIŞTI

Sık sık Erdoğan'la görüşen samimi pozlar veren Berlusconi, Başbakanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kurmuş, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 2003'te İstanbul'da kıyılan nikâhında da şahitlik yapmıştı. Berlusconi ayrıca, Sümeyye Erdoğan'ın düğününe de katılmıştı.