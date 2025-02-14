İtalya, Kanser Hastası 14 Filistinli Çocuğu Roma\'ya Getirdi

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İTALYA'nın tedavilerini üstlendiği kanser hastası 14 Filistinli çocuk, aileleriyle beraber İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla başkent Roma'ya götürüldü.

İtalya'nın Filistin halkına yönelik insani yardım programı çerçevesinde dün Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçirilen kanser hastası 14 çocuk ve aileleri akşam saatlerinde Roma'ya ulaştı. Filistinlileri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karşıladı. Bakan Tajani, yaptığı açıklamada, "Gazze'den gelen 14 Filistinli kanser hastası çocuğu ve ailelerini Roma'da karşıladım. Hastanelerimizde tedavi görecekler. Savaşın dehşetini yaşamış insanlara yakın olmaya devam etmek istiyoruz. İtalyan dış politikasının insani taahhüdü, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için büyük mozaiğin bir parçasıdır" dedi.