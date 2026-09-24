İtalya kararnameyi onayladı: Okullarda burka ve peçe yasak, sınıflara yüzde 30 dil sınırı - Son Dakika
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İtalya kararnameyi onayladı: Okullarda burka ve peçe yasak, sınıflara yüzde 30 dil sınırı

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İtalya kararnameyi onayladı: Okullarda burka ve peçe yasak, sınıflara yüzde 30 dil sınırı
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Başbakan Giorgia Meloni'nin hükümeti, okullarda yüzü örten burka ve peçeyi yasaklayan kararnameye onay verdi. İtalyanca bilgisi zayıf ya da İtalyan vatandaşı olmayan öğrencilerin sınıflardaki oranı yüzde 30 ile sınırlanacak. Kararname hemen yürürlüğe girebilecek, ancak 60 gün içinde parlamentodan geçmesi gerekiyor.

İtalyan hükümeti, okullarda burka ve peçenin yasaklanmasının yanı sıra, herhangi bir sınıfta İtalyanca'yı az konuşabilen öğrencilerin oranına da sınırlama getirilmesini onayladı.

İlkokul, ortaokul ve lise birinci sınıflarında İtalyan vatandaşlığı olmayan veya İtalyanca bilgisi zayıf çocuklar için yüzde 30'luk bir kontenjan sınırlaması getirilecek.

Başbakan Giorgia Meloni, bu önlemleri "bölücülük yaratmayan, aksine bütünleşmeye gerçekten yardımcı olan sağduyulu araçlar" olarak nitelendirdi.

Meloni, pazar günü planları açıklarken, "Okula yüzünüz açık gitmelisiniz" dedi ve kimsenin gelenek adına genç bir kadının kendini gizlemesi gerektiğine karar veremeyeceğini sözlerine ekledi.

YASAK YALNIZCA YÜZÜ ÖRTEN KIYAFETLERİ KAPSIYOR

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, sınırlamanın vatandaşlıkla ilgili olmaktan ziyade "tamamen dilsel" olduğunu söylerken, peçe ve burka yasağını cinsiyet eşitliği meselesi olarak tanımladı.

Perşembe günü yapılan bakanlar kurulu toplantısından önce kararnamenin birkaç taslağı vardı ama başlıca ayrıntılar netti.

Yasak burka ve peçe için geçerli olacak, ancak yüzü açıkta bırakan örtünmeye yasak yok. Yasakta söz konusu olan sadece göz çevresini açıkta bırakan ama yüzü örten peçe. Burka ise yüzü ve vücudu örten tek parça bir giysi ve genellikle göz çevresinde görmeyi sağlayan bir file bulunuyor.

YÜZDE 30 SINIRI NASIL UYGULANACAK?

Araştırma kurumu Fondazione ISMU'ya göre, İtalya'daki okullarda öğrencilerin yüzde 11,6'sını İtalyan vatandaşı olmayanlar oluşturuyor.

İtalyanca bilgisi sınırlı öğrenciler için geçerli yüzde 30'luk sınır, eğitimin farklı aşamalarını farklı şekillerde etkileyecek.

İlkokullarda, İtalya'da doğmamış veya en az iki yıl anaokuluna gitmemiş İtalyan vatandaşı olmayan öğrencileri kapsayacak. Orta ve üst ortaokullarda, İtalyan vatandaşlığı olmayan ve İtalyan eğitim sisteminde en az üç yılı başarıyla tamamlamamış öğrencileri de etkileyecek.

Yerel okul idarelerinden, İtalyanca dil becerisi düşük olan öğrencilerin yakındaki okullar arasında daha eşit bir şekilde dağıtılması istenecek. Bunun mümkün olmadığı hallerde ise istisnalar uygulanacak ve ek İtalyanca dersleri verilecek. Eğitim bakanı, amacın "getto sınıfları"ndan kaçınmak olduğunu açıkladı.

Ansa haber ajansına göre taslak, ebeveynler konusunda da düzenlemeler getiriyor. Okulların, ebeveyn sorumluluğu olan kişiler arasında çocuğun entegrasyonunu engelleyen dil engellerini sosyal hizmetlere bildirmesi gerekecek. Ücretsiz İtalyanca kursları sunulacak.

Bu düzenleme bir kararname niteliğinde. Derhal yürürlüğe girebilir ancak 60 gün içinde parlamento tarafından onaylanmalı.

İtalya'da okullarda İtalyanca'ya ilişkin zaten bir kılavuz mevcut. Dönemin Eğitim Bakanı Mariastella Gelmini'nin 2010 tarihli bakanlık bildirisi, İtalyan vatandaşlığı olmayan öğrenciler için "kural olarak" yüzde 30'luk bir sınır getirmişti. Yeni kararname bu sınırı yasa haline getiriyor.

MUHALEFET: SEÇİM ÖNCESİ PROPAGANDA

Muhalefet partileri, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde hükümeti aşırı sağcı Futuro Nazionale partisinin politikalarına boyun eğmekle suçluyor.

Muhalefet, planın okullar kadar siyasetle de ilgili olduğunu savunuyor. Muhalifler, Meloni'yi aşırı sağcı Futuro Nazionale partisine liderlik eden ve iktidar koalisyonunun sağ kanadı için tehdit olarak görülen emekli general Roberto Vannacci'ye boyun eğmekle suçluyor.

Merkez sol Demokrat Parti (PD) lideri Elly Schlein, planı propaganda olarak nitelendirdi ve uygulanmasının imkansız olduğunu söyledi. PD milletvekili ve meclis başkan yardımcısı Anna Ascani de hükümeti, çocukların aleyhine propaganda yapmakla suçladı.

Valditara, New York'tan video bağlantısıyla düzenlediği basın toplantısında bu suçlamayı reddetti. "Vannacci'nin peşinde değiliz, aksine, o bizim peşimizde" dedi.

Vannacci, önlemleri onayladığını ancak bunların yıllar önce alınması gerektiğini söyledi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
İtalyaEğitimDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Çok güzel bir karar tebrik ediyorum umarım bu yasak sokaklarada yansır 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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