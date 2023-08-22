İtalya'nın yüksek sosyete çevrelerinden 64 yaşındaki milyoner banker Massimo Segre, nişanlısının kendisini aldattığını öne sürdü. Turin şehrindeki malikanede düzenlenen görkemli nişan partisinde yapılan beklenmedik açıklama, herkesi şaşkına çevirdi.
Partinin ortasında mikrofonu eline alan Segre, duygusal bir konuşma yerine, iddialarla dolu ithamlarla sevgilisine yüklendi ve ilişkilerini bitirdiğini açıkladı. Törende bulunan davetliler, Massimo'nun elindeki fotoğraflarla adeta donup kaldı.
Öte yandan milyoner Segre'nin açıklamaları, eski nişanlısı Cristina'nın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Massimo'nun kötü niyetli bir şekilde müvekkilini rencide ettiğini ve itibarını zedelediğini iddia ederek dava açtı.
Son Dakika › Dünya › İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı - Son Dakika