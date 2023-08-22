İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı - Son Dakika

İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı

İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı
Son Güncelleme: 22.08.2023 16:55

İtalya'nın yüksek sosyetesi, milyoner banker Massimo Segre'nin nişan partisinde yaptığı beklenmedik açıklamayla sarsıldı. Segre, nişanlısını aldatmakla suçladı ve ilişkilerini sona erdirdiğini duyurdu. Bu olay İtalyan toplumunda büyük yankı uyandırdı.

İtalya'nın yüksek sosyete çevrelerinden 64 yaşındaki milyoner banker Massimo Segre, nişanlısının kendisini aldattığını öne sürdü. Turin şehrindeki malikanede düzenlenen görkemli nişan partisinde yapılan beklenmedik açıklama, herkesi şaşkına çevirdi.

TÖRENE DAMGA VURAN ANLAR

Partinin ortasında mikrofonu eline alan Segre, duygusal bir konuşma yerine, iddialarla dolu ithamlarla sevgilisine yüklendi ve ilişkilerini bitirdiğini açıkladı. Törende bulunan davetliler, Massimo'nun elindeki fotoğraflarla adeta donup kaldı.

İtalyan milyoner nişan töreninde yaptığı konuşmada nişanlısının kendisini aldattığını açıklayarak İtalyan sosyetesini şoke etti

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Öte yandan milyoner Segre'nin açıklamaları, eski nişanlısı Cristina'nın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Massimo'nun kötü niyetli bir şekilde müvekkilini rencide ettiğini ve itibarını zedelediğini iddia ederek dava açtı.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı - Son Dakika
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