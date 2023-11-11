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İzlanda binlerce depremle sarsıldı! O kentte OHAL ilan edildi - Son Dakika

İzlanda binlerce depremle sarsıldı! O kentte OHAL ilan edildi

11.11.2023 08:41  - Güncelleme: 08:46

İzlanda'nın Grindavik kentinde son 48 saatte 2328 deprem meydana gelmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. İzlandalı yetkililere göre yanardağ patlaması kaçınılmaz görünüyor.

Güçlü depremler ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes yarımadasını sarsıyor ve volkanik patlama tehlikesi Grindavik kasabasında yaşayan binlerce kişinin yaşamını tehlikeye atıyor. Reykjanes yarımadasında yer alan Fagradalsfjall yanardağının çevresinde son haftalarda binlerce sarsıntı kaydedildi. Bu nedenle yetkililer, güneybatıdaki Grindavík kasabasında yaşayan binlerce kişinin tedbir amacıyla tahliye edilmesini emretti. Yaklaşık 4.000 kişinin yaşadığı kasabaya giden tüm yollar, trafiğin giriş ve çıkışını sağlamak amacıyla acil durumlar dışında kapatıldı.

İZLANDALI YETKİLİLER UYARDI

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), büyük miktarda erimiş kayaların yeraltına yayılıp yüzeye çıkabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. IMO, yaptığı açıklamada "İlgili magma miktarı, Fagradalsfjall'daki patlamalarla ilişkili en büyük magma sızıntılarında gözlemlenen miktardan önemli ölçüde daha fazladır" dedi.

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"YAKINDA ACİL BİR TEHLİKE YOK"

İzlanda Sivil Koruma Dairesi, tahliye kararının IMO'nun "Şu anda oluşmakta olan bir magma tünelinin Grindavík'e ulaşabileceğini" göz ardı edememesi sonrasında geldiğini söyledi. Dün yapılan açıklamada yaşanan durumun acil bir tahliye olmadığını belirten İzlanda Sivil Koruma Dairesi, Grindavík yerlilerine "Sakin kalın çünkü tepki vermek için yeterli zamanımız var" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Yakında acil bir tehlike yok, tahliye öncelikli olarak önleyici olup tüm Grindavík sakinlerinin güvenliği temel amaçtır" ifadeleri yer aldı.

İzlanda'da OHAL ilan edildi! Son 2 günde yaşanan binlerce deprem, volkanik patlama korkusuna neden oldu

VOLKANİK PATLAMA NEDİR?

Volkanik patlamalar, etrafındaki katı kayadan daha hafif olan magmanın, çok derinlerden dünya yüzeyine yükselmesiyle meydana gelir. İzlanda, yaklaşık 30 aktif volkanik alanıyla dünyanın coğrafi olarak en aktif bölgelerinden biridir. Temmuz ayında Fagradalsfjall bölgesinde Litli-Hrutur veya Küçük Ram patladı ve turistleri "dünyanın en yeni bebek yanardağı" bölgesine çekti. Bölge, 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki patlamalara kadar sekiz yüzyıl boyunca hareketsiz durumdaydı.

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Son Dakika Dünya İzlanda binlerce depremle sarsıldı! O kentte OHAL ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzlanda binlerce depremle sarsıldı! O kentte OHAL ilan edildi - Son Dakika
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