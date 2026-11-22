Bayern Münih'in üst yöneticileri, nörolojik bir rahatsızlıkla mücadele eden 23 yaşındaki Alman yıldız Jamal Musiala'nın eski seviyesine dönüp dönemeyeceğini ve yüksek ücretli sözleşmesini kamuoyu önünde sorguladı. DW'nin aktardığına göre sözler Almanya'da bomba etkisi yarattı; taraftarlar, basın ve dünya futbolcular sendikası FIFPRO kulübe tepki gösterdi.

Musiala, Temmuz 2025'teki Kulüpler Dünya Kupası'nda fibula kırığı ve ayak bileği kırığı yaşamıştı. Genç oyuncuya o günden bu yana ayrıca "absans nöbeti" olarak tanımlanan bir nörolojik rahatsızlık teşhisi kondu; Musiala bu yılın ağustos ayında üst üste iki hazırlık maçında sahada yere yığıldı.

RUMMENIGGE: BU PARALAR ARTIK SAVUNULAMAZ

Kulübün eski CEO'su ve denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Köln ile 1-1 biten maçın ardından Sky'a konuştu: "Onun ciddi rakamlar içeren bir sözleşmesi olduğu biliniyor. Hepimiz onun en iyi formuyla dönmesini istiyoruz ama ya dönemezse?" Rummenigge, Musiala'nın durumunun eski seviyesine dönmesini zorlaştıracağından şüphelendiklerini söyleyerek "Bu durumda elbette finansmanı düşünmek zorundayız. Bu rakamlar, saygıyla söylüyorum, artık savunulamaz" dedi.

Rummenigge, 2030'a kadar süren ve oyuncuya yılda 30 milyon euroya kadar kazandırdığı belirtilen sözleşme yüzünden başka bir kulübün Musiala'yı almasının da düşük ihtimal olduğunu söyledi: "Jamal'ın kulüpten ayrılacağını ya da bir kulübün onu bu şartlarla alacağını düşünemiyorum. Sorun da bu."

Eski başkan Uli Hoeness de bu ay içinde Musiala'nın durumunu kulüp için bir "ikilem" olarak tanımlamış, "Tedavi edilemeyen ama ilaçla bir ölçüde kontrol altına alınabilen bir hastalığı var. Para almaya devam ediyor" demişti. CEO Jan-Christian Dreesen de oyuncu eski haline dönmezse ailesi ve menajerleriyle görüşüleceğini söylemişti.

FIFPRO: SÖZLEŞMELER SAYGI İSTER

FIFPRO cumartesi günü yaptığı açıklamada Bayern'i Musiala ve temsilcilerine baskı kurmak için "koordineli bir strateji" izlemekle suçladı: "Sakatlık ya da form düşüşü, kulübe kabul ettiği şartları yeniden açma hakkı vermez. Bayern çapında bir kulüp bunu bilmeli." Eski Bayern ve Almanya yıldızı Lothar Matthäus da "Bütün hafta şok içindeydim. Bütün bunlardan en çok acı çeken Jamal Musiala" dedi.

Kulübün yıllık genel kurulunda söz alan nörolog üye Jonatan Hoffmann'ın yöneticileri eleştirmesi salonda alkış aldı. Kulüp başkanı Herbert Hainer ise "Hepimiz Jamal'ı sakatlıktan önceki haliyle geri istiyoruz. Kulüpten ihtiyaç duyduğu bütün desteği ve zamanı alacak" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Dreesen de sözlerinden geri adım atarak sözleşmeyi konuşmaya gerek olmadığını söyledi.

Bayern bu hafta sonu Köln ile berabere kalmış, Ballon d'Or sahibi Harry Kane'i ayak bileği sakatlığıyla yeni yıla kadar kaybetmiş ve Bundesliga liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırmıştı.

Kaynak: DW