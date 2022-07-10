Japon polisi Şinzo Abe'nin öldürülmesinde güvenlik açığı olduğunu kabul etti. - Son Dakika
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BBC

Japon polisi Şinzo Abe'nin öldürülmesinde güvenlik açığı olduğunu kabul etti.

10.07.2022 12:17
Japon polisi Şinzo Abe'nin öldürülmesinde güvenlik açığı olduğunu kabul etti.

Abe'nin öldürüldüğü Nara kenti polis müdürü Tomoaki Onizuka, "Güvenlikte problemler olduğu yadsınamaz" dedi.

Japon polisi Şinzo Abe suikastinde güvenlik zaafiyeti olduğunu kabul etti.

Abe'nin öldürüldüğü Nara kenti polis müdürü Tomoaki Onizuka, "Güvenlikte problemler olduğu yadsınamaz" dedi.

Onizuka, "Acil olan kapsamlı bir soruşturma ile ne olduğunu ortaya çıkarmamız" şeklinde konuştu.

Polis şefinin basın toplantısı sırasında gözyaşlarını güçlükle tuttuğu görüldü.

67 yaşındaki Japon siyasetçi Cuma günü, yerel saatle 11.30'da bir seçim kampanyası konuşması sırasında vuruldu.

Abe kan kaybından hayatını kaybetti.

41 yaşındaki zanlı polis sorgusunda, bir örgüte karşı husumeti olduğunu söyledi.

Saldırganın ifadesinde yer alanlara göre "ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı" nedeniyle Şinzo Abe'ye kin güttüğü iddia edildi.

Tetsuya Yamagami isimli saldırgan Abe'yi kendi yaptığı bir silahla vurduğunu da itiraf etti.

LDP'ye desteğin artması bekleniyor

Ülkeyi şoke eden suikast sonrası parlamentonun üst kanadı için yapılan seçimler iptal edilmedi.

Pazar günü yerel saatle sabah 7'de başlayan oy verme işlemi planlandığı gibi devam ediyor.

Uzmanlar Liberal Demokrat Parti içinde çok etkili bir isim olan Abe'nin öldürülmüş olmasının, partiye desteği artırma sonucu doğurabileceği görüşünü dile getiriyor.

Parlamentonun üst kanadı için yapılan seçimler, mevcut hükümete referandum olarak değerlendiriliyor.

LDP'nin seçimde zafer elde etmesi durumunda, savunma harcamalarını ikiye katlama gibi bazı kilit politikaları hayata geçirmesi kolaylaşabilir.

Japonya'nın en uzun süre hizmet veren başbakanı olan Abe, 2020'de sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmıştı. Daha sonra bağırsaklarında bir rahatsızlık olduğunu açıklamıştı.

Silah kontrolünün çok sıkı olduğu Japonya'da silahlı saldırı batıya göre çok az görülüyor.

2014 yılında tüm ülkede 6 kişi silahla öldürüldü. Aynı yıl Amerika'da 33 bin 599 kişi silahla hayatını kaybetti.

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Şinzo Abe'nin suikastı Japon basınında: 'Saldırgan dini bir örgüte parasını kaptırdıktan sonra cinayeti işledi' Şinzo Abe'nin suikastı Japon basınında: 'Saldırgan dini bir örgüte parasını kaptırdıktan sonra cinayeti işledi' Japonya Ulusal Polis Teşkilatı Abe'ye saldırıda 'güvenlik kusuru'nu soruşturacak Japonya Ulusal Polis Teşkilatı Abe'ye saldırıda 'güvenlik kusuru'nu soruşturacak
Kaynak: BBC

Japonya, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japon polisi Şinzo Abe'nin öldürülmesinde güvenlik açığı olduğunu kabul etti. - Son Dakika

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