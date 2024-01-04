 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya Başbakanı, depremzedelere yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Başbakanı, depremzedelere yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Wajima ve Suzu kentlerinde meydana gelen şiddetli deprem sonrası kurtarma çalışmalarına odaklandıklarını ve yaklaşık 4 bin görevlinin bu çalışmalara katıldığını açıkladı. Kishida, yolların kapalı olması ve ulaşım sorunları nedeniyle yardım malzemelerinin mağdurlara ulaşmasının zorlaştığını belirtti. Ayrıca, depremin merkez bölgesindeki yolların heyelan ve çökme nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Japonya Başbakanı, depremzedelere yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı
04.01.2024 - 12:29,
Abone Ol

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 7.6'lık depremin şiddetli yaşandığı Wajima ve Suzu kentlerine yoğunlaştıklarını ve yaklaşık 4 bin görevlinin kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Kishida bugün yaptığı açıklamada, 82 kişinin yaşamını yitirdiği depremin merkezi Noto Yarımadası'ndaki Wajima ve Suzu kentlerine yoğunlaştıklarını ve yaklaşık 4 bin görevlinin iki kentte kurtarma ve yardım çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Kishida diğer bölgelerde de ordu, polis, itfaiye ve arama kurtarma görevlilerinin depremden etkilenen halka hizmet verdiğini vurgulayarak "Gıda ve günlük ihtiyaçlara yönelik destek konusunda, yolların kapalı olması ve ulaşım araçlarının geçiş yapamaması gibi ulaşım sorunları engel haline gelerek, malzemelerin mağdurlara ulaşmasını zorlaştırıyor.

Acil yol restorasyon çalışmalarını tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve artık 4 ton ve altındaki orta büyüklükteki araçlar, Wajima ve Suzu kentinin ana bölgelerinden geçebiliyor" dedi.

YOLLAR HEYELAN VE ÇÖKME SEBEBİYLE KULLANILAMAZ HALDE

Başbakan Kishida bugün sonunda geniş araçların bölgeye girmesini sağlamak için çalıştıklarının altını çizdi. Yerel basın depremde hayatını kaybedenlerinin sayısını 82 olarak belirtirken Noto Yarımadası'nda yollar, depremin merkez bölgesine yakınlığından dolayı heyelan ve çökme sebebiyle kullanılmaz halde olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Japonya, Deprem, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya Başbakanı, depremzedelere yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya Başbakanı, depremzedelere yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement