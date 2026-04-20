Japonya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem
Japonya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem

20.04.2026 11:54
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Japonya'nın kuzeydoğusu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı, yetkililer vatandaşlara acil tahliye çağrısında bulundu.

Japonya merkezli yayın kuruluşu NHK, depremin Sanriku kıyılarının yaklaşık 100 kilometre açığında, okyanus tabanında ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, ilk başlarda Japonya'nın sismik şiddet ölçeğinde "5+" seviyesinde hissedildiği, daha sonra ise depremin büyüklüğünün 7,4 olarak güncellendiği aktarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayımlarken, bazı alanlarda "tsunami danışma" seviyesi ilan edildi. Yetkililer, dalgaların 30 dakika içinde kıyıya ulaşabileceğini ve yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceğini açıkladı.

En yüksek risk altındaki bölgeler arasında, Hokkaido'nun orta Pasifik kıyısı ile Aomori ve Iwate eyaletleri yer aldı. NHK, bazı kıyı bölgelerinde tsunami dalgalarının gözlemlendiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Dünya Japonya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

SON DAKİKA: Japonya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
