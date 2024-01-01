Japonya\'da 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı

Japonya'nın merkez bölgesini vuran 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Ulusal yayın kuruluşu NHK, Japon Denizi'nin kıyısındaki bazı noktaların 1 metre yüksekliğindeki tsunamiden etkilendiğini ve daha yüksek dalgaların beklendiğini aktardı.

Ishikawa şehrinin kıyı kesimindeki Noto bölgesinde yaşayanlara "acilen yüksek yerlere gitmeleri" çağrısı yapıldı.

Yetkililer Noto'da dalgaların 5 metreye kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Tsunami uyarısının yayınlandığı komşu Niigata ve Toyama şehirlerinde dalgaların 3 metreye ulaşabileceği de kaydedildi.

NHK kanalındaki yayında büyük harflerle "TAHLİYE EDİN" yazısı yazıldı ve bölge sakinleri kış koşullarına rağmen daha yüksek yerlere kaçmaya çağrıldı.

Ülkenin en büyük nükleer enerji operatörü Kansai Electric, etkilenen bölgedeki nükleer santrallerde "herhangi bir anormal durum" olmadığını açıkladı.

Güney Kore için daha az etkili bir tsunami uyarısı yapıldı.

Güney Kore Meteoroloji Kurumu, 0,3 metreye kadar ulaşması beklenen tsunami dalgalarının, yerel saatle 18:29 ile 19:17 arasında ülkenin doğu kıyısını vurabileceği konusunda uyardı.

2011 yılında Japonya'da 9,0 büyüklüğünde bir depremin ardından kuzeydoğu kıyılarını vuran tsunamide yaklaşık 18 bin kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi yerinden edilmişti. Tsunami, Fukushima enerji santralinde Çernobil'den bu yana en ciddi nükleer kazanın yaşanmasına neden olmuştu.