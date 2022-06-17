Japonya'da porno yasası: Gençler oynadıkları filmlere yayın yasağı getirebilir

Japon Parlamentosu gençlerin porno film ve pornografik fotoğraf çekimlerinde yer almaya zorlanmasının önüne geçecek bir yasa çıkardı.

Tam ismi "yetişkin videolarında yer almanın önlenmesi ve kurbanlara yardım kanunu" olan yasaya göre bir kişi zamanında herhangi bir nedenle rıza göstermiş olsa da sonradan bu rızayı geri çekmek ve filmin yayımlanmasını, dağıtılmasını ve kendi isminin oyuncular arasında geçmesini engelleyebilecek.

Japonya'da her dört gençten biri ve ağırlıkla genç kızlar hayatları boyunca en az bir kez yetenek avcıları ve modellik ajansları tarafından para veya parıltılı bir yaşam vaadiyle kandırılmaya çalışıldıklarını söylüyor.

Liberal Demokrat Parti genel sekreter yardımcısı Yoko Kamikawa, ekonomik sıkıntılar veya yaşadıkları baskılar nedeniyle bu tür aracılara inanıp sonradan pişman olacakları "yetişkin videosu" (adult video) denen pornografik yapımlarda oynamak veya pornografik fotoğraf çekimlerinde yer almak zorunda kalan bu gençlere yönelik çıkarılan bu kanunun gençlerin sömürülmesine engel olmasını ümit ettiklerinden bahsetti.

Yeni kanun yaş veya süre sınırı olmaksızın pişman olan herkese oynadıkları porno filmlerin yayın ve dağıtımının durdurulmasını ve kendi isimlerinin künyeden çıkarılmasını talep etme hakkını veriyor.

Bunun yanı sıra yapımcıların planlanan seks sahnelerinin detaylı içeriğini bu sahnelerde oynayacak kişiye yazılı olarak bildirmesi ve kişinin kimliğinin ifşa olabileceği konusunda uyarı yapması da isteniyor.

Buna karşın kişinin kendi rızasıyla yine de bu tür yapımlarda yer alması durumunda bile kişiye anlaşmanın yapılmasından itibaren bir ay süreyle anlaşmadan çekilme ve videonun üretilmesini takiben piyasaya sürülmesine dek geçen sürede ve sonrasında da yaklaşık bir yıl içinde yayın yasağı getirme hakkı tanıyor.

Bu kurallara uymayan porno yapımcılarına üç yıla kadar hapis ve 3 milyon yen (22 bin dolar) para cezası verilebilecek.

Reşitlik yaşı 20'den 18'e indi

Aslında Japonya'da uzun zamandır böyle bir kanunun çıkarılması için uğraşan kadın hakları savunucularının imdadına son dönemdeki önemli bir değişiklik yetişti.

Şimdiye dek reşitlik yaşının 20 olduğu ülkede hükümet gençlerin topluma daha aktif katılımını sağlamak için Nisan ayında bu yaşı 18'e indirdi.

Bunda, gelecek ay yapılacak seçimlerde daha genç seçmene ulaşmanın amaçlandığı açık.

Ancak bu değişiklik kişinin kendi rızasıyla porno videolarında yer almak da dahil pek çok önemli kararı alabilmesi için eskiden 20 olan yaş sınırının da teknik olarak 18'e inmesi bir risk doğurunca sömürülmeye açık gençleri korumak için bir kanun çıkarılması zorunluluğu doğdu.

Her dönem kazançlı sektör

Japonya'da yetişkin videosu sektörünü de kapsayan erotizm endüstrisinin yıllık kazancı tam olarak bilinmemekle sadece video sektöründe 3 bine yakın şirketin faal olduğu sanılıyor.

Bunlara yetişkinlere yönelik hamamlar, strip kulüpleri, masaj salonları, aşk oteli denen oteller, hostes barları adlı konsomatris mekanları, eskort servisleri ve video ve telefon bazlı hizmetler de katıldığında sektörün devasa bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

Fuhuşun yasadışı olduğu Japonya'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle pek çok genç kadın, genç kız, bekar anne ve toplumun diğer dezavantajlı kesimlerinden kişiler borçlarını ödemek için porno endüstrisine itiliyor ve yıllarca sömürülüyor.