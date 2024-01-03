7.6'lık deprem ve ardından bir yolcu uçağının inişi sırasında alev alev yandığı Japonya, 2024 yılına iyi başlamadı. Felaketlerin art arda geldiği ülkede bu kez bir bıçaklı saldırı gerçekleşti.
Başkent Tokyo'daki Akihabara tren istasyonunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan bir metronun içinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medyada yer alan videolarda tren istasyonunu kana bulayan saldırganın çok sayıda polis memuru tarafından metro vagonunun içinde köşeye sıkıştırıldığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı - Son Dakika