Japonya'da 2024'te 40 Bine Yakın Kişi Yalnız Başına Ölü Bulundu - Son Dakika
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Japonya'da 2024'te 40 Bine Yakın Kişi Yalnız Başına Ölü Bulundu

Japonya\'da 2024\'te 40 Bine Yakın Kişi Yalnız Başına Ölü Bulundu

Japonya'da 2024'ün ilk yarısında 40 bine yakın kişi evlerinde yalnız başına ölü bulundu. Polis verilerine göre bu kişilerin yaklaşık yüzde 10'u ölümlerinden 1 aydan fazla zaman geçmişti. Birleşmiş Milletler'e göre Japonya, dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip. Polis teşkilatı, yaşlanan nüfusun yalnız yaşama ve yalnız ölme sorununa çözüm üretebileceğini umuyor.

31.08.2024 10:39
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Japonya’da 2024’ün ilk yarısında 40 bine yakın kişi evlerinde yalnız başına ölü bulundu.

Ülkenin polis teşkilatının aktardığı verilere göre bu sayının yaklaşık yüzde 10'u ölümlerinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçen kişilerdi.

130 kişi ise ölümlerinden bir yıl geçtikten sonra bulunabildi.

Birleşmiş Milletler'e göre Asya ülkesi Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip.

Polis teşkilatı, yayımlanan raporunun yaşlanan nüfusun bir kısmının yalnız yaşaması ve yalnız ölmesi sorunu için çözüm üretebileceğini umuyor.

2024 yılının ilk aylık dönemini kapsayan raporda, yalnız yaşayan 37 bin 227 kişinin evde ölü bulunduğunu, bunların yüzde 70’inden fazlasının da 65 yaş ve üzeri insanların olduğu ifade edildi.

Rapora göre, evde tek başına hayatını kaybeden kişilerin yüzde 40'ının aynı gün tespit edildiği değerlendiriliyor.

Bir ayı aşan sürelerde tespit edilebilen cesetlerin sayısı 3 bin 939 olarak verilendirildi.

Evde yalnız yaşarken ölenler arasında en büyük grubu, 7 bin 498 ölümle 85 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu.

Bu grubu 5 bin 920 kişi ile 75-79 yaş arası kişiler izledi.

Bulunan cesetlerin 5 bin 635'ini ise 70-74 yaş arasındaki kişiler olarak kayıtlara geçti.

Japon kamu televizyonu NHK’ya göre, rapor sahipsiz ölümleri araştıran bir meclis komisyonu ile paylaşılacak.

Bu yılın başlarında, Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050 yılına kadar 10,8 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Tek kişilik hanelerin toplam sayısının ise aynı yıl 23,3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Japonya uzun zamandır yaşlanan ve azalan nüfusuyla mücadele etmeye çalışıyor.

Japon hükümeti Nisan ayında ülkenin uzun zamandır süregelen yalnızlık ve izolasyon sorununu ele alan bir yasa tasarısı sundu.

Bazı komşu ülkeler de benzer demografik zorluklarla karşı karşıya.

Çin'in nüfusu 2022'de 1961'den bu yana ilk kez düştü.

Güney Kore de defalarca dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Japonya'da 2024'te 40 Bine Yakın Kişi Yalnız Başına Ölü Bulundu - Son Dakika

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