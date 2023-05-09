Japonya, koronavirüsü mevsimsel grip olarak ilan etti - Son Dakika
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Japonya, koronavirüsü mevsimsel grip olarak ilan etti

09.05.2023 10:11

Japonya hükümeti, ilk vakası 13 Ocak 2020'de görülen ve 11 Mart 2020'de pandemi ilanına sebep olan Kovid-19'u ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı 'Kod 2' kategorisinden çıkardı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'u 'Kod 2' kategorisinden çıkararak mevsimsel gribin bulunduğu 'Kod 5' hastalık grubuna dahil etti.

Bakanlığın bu kararının ardından, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar ve yakın temaslı kişilere uygulanan 'karantina prosedürleri' uygulamasına son verildi.

Kararın ardından hükümetin, 'işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulanmasını' kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKMIŞTI

İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti. Hükümet, 13 Mart'ta maske zorunluluğuna son vererek bireylerin kararına bırakmıştı.

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