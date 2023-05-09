Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'u 'Kod 2' kategorisinden çıkararak mevsimsel gribin bulunduğu 'Kod 5' hastalık grubuna dahil etti.
Bakanlığın bu kararının ardından, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar ve yakın temaslı kişilere uygulanan 'karantina prosedürleri' uygulamasına son verildi.
Kararın ardından hükümetin, 'işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulanmasını' kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı.
İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti. Hükümet, 13 Mart'ta maske zorunluluğuna son vererek bireylerin kararına bırakmıştı.
Son Dakika › Dünya › Japonya, koronavirüsü mevsimsel grip olarak ilan etti - Son Dakika