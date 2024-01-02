7.6 depremin vurduğu Japonya'da bugün korkunç bir olay daha meydana geldi. 400 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na inişi sırasında bir sahil güvenlik uçağına çarptı. Korkunç kazanın ardından yolcu uçağının alev aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Haneda Havaalanı'na iniş yapan 400 kişilik bir yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı. Japonya Havayollarına ait yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tamamı tahliye edildi.
Hanede Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatılırken, uçağın çarpışma sonucu alev aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü - Son Dakika