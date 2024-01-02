Japonya\'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü

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7.6 depremin vurduğu Japonya'da bugün korkunç bir olay daha meydana geldi. 400 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na inişi sırasında bir sahil güvenlik uçağına çarptı. Korkunç kazanın ardından yolcu uçağının alev aldığı görüntüler ortaya çıktı.

PİSTTEKİ SAHİL GÜVENLİK UÇAĞIYLA ÇARPIŞTI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Haneda Havaalanı'na iniş yapan 400 kişilik bir yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı. Japonya Havayollarına ait yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tamamı tahliye edildi.

UÇAK ÇARPIŞMA SONUCU BİR ANDA ALEV ALDI

Hanede Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatılırken, uçağın çarpışma sonucu alev aldığı görüntüler ortaya çıktı.