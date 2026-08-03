Kumamoto depreminde ölü sayısı 38\'e yükseldi

JAPONYA'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.

Japon basını, Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisinin 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamasını yayımladı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği, enkazdan yaralı çıkarılan 13 kişinin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi. Eyalet genelinde ev ve iş yeri dahil toplamda 4 bin 600 yapının hasar gördüğü kaydedildi.