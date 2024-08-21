Jennifer Lopez ve Ben Affleck Boşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Jennifer Lopez ve Ben Affleck Boşanıyor

Jennifer Lopez ve Ben Affleck Boşanıyor

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırarak boşanma kararı aldı. Lopez, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Çiftin servetleri hakkında yasal bir çekişme yaşanabilir.

21.08.2024 05:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırarak boşanıyor.

Çift hakkında aylardır ayrılacaklarına dair haberler yapılıyordu.

BBC’nin eriştiği belgelere göre ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Salı günü Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

Basında çıkan haberlere göre Lopez herhangi bir evlilik öncesi anlaşmanın olduğunu belirtmedi. Bu da çiftin servetleri hakkında yasal bir çekişme yaşamasına yol açabilir.

Boşanma davası kapsamında mahkeme, çiftin mali kayıtlarının, gelirlerinin, masraflarının, tapulu mallarının ve borçlarının bildirilmesini istiyor.

Daha önce yapılan haberlerde çiftin Beverly Hills’teki villalarını 65 milyon dolara satışa çıkardığı belirtilmiş, ikisi de alyansları olmadan görüntülenmişti.

52 yaşındaki Affleck, 2015 yılında oyuncu Jennifer Garner’den boşandı. Çiftin beraber üç çocuğu var.

Bundan önce üç kez evlenen Jennifer Lopez'in diğer bir ünlü şarkıcı Marc Anthony'den iki çocuğu var.

2022 yılında Las Vegas’ta evlendiler

Magazin dünyasında Bennifer olarak bilinen çift, 2022 yılında Las Vegas’ta evlenmişti.

Önce küçük bir tören, bir ay sonra da Georgia’da büyük bir düğün düzenlenmişti.

Lopez, evliliğini Instagram'da duyurduğu paylaşımında, "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" demişti.

Lopez, Affleck ile nikahlarına dair ise şunları yazmıştı:

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk.”

Çift, bugüne kadar çok sayıda ünlünün hızlıca evlenmek için Las Vegas'ta gittiği Little White Wedding Chapel isimli şapelde ilişkilerini resmileştirdi.

Çift, başrolünde beraber rol aldıkları, 2002 yılında çekimine başlanan ve 2003'te vizyona giren Gigli filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu.

2003 yılında nişanlanan çift, "sürekli medyanın dikkatine maruz kaldıklarını" dile getirerek 2004 yılında ayrılmıştı.

Nikahları tam 18 yıl sonra gerçekleşti.

Çiftin ilişkisi Lopez'in eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'den 2021'de ayrılmasının ardından başladı.

Lopez, kariyeri açısından risk aldı

Lopez hayranlarına yazdığı mailinde köpük banyosu yaptığı sırada Affleck'in dizlerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Nişanlandıktan sonra Lopez, neredeyse 20 yıl ayrı kaldıktan sonra tekrar başlayan ilişkilerinin nasıl değiştiğini bir röportajda şu şekilde dile getirmişti:

"Şimdi daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha çok tecrübemiz var, hayatımızda başka yerlerdeyiz, çocuklarımız var, ve bütün bunların farkında olmamız gerektiğini biliyoruz.

"Hayatımızın bu aşamasında bu şekilde aşkın gerçekleşmesi çok güzel, böylece sahip olduğumuz şeyin daha çok tadına varabilir ve bunu daha çok takdir edebilir, birbirimize daha çok saygı duyabiliriz."

Ancak ilişkileri ve boşanmaları Lopez’in kariyeri açısından sancılı bir döneme işaret edebilir.

Lopez en son olarak “This Is Me... Now” adında otobiyografik bir albüm yayınladı.

Bu albüm, Lopez’in Affleck ile olan ilişkisini ve yıllardır aşkta yakalayamadığı mutluluğu sonunda ele geçirmesini anlatıyordu.

Lopez, ayrıca bu albüme eşlik eden ve 20 milyon dolar yatırdığı bir müzikal filme de imza attı.

Ancak hem albüm hem de film beklenen etkiyi yaratmadı; iki yapım da çok olumlu geri dönüşler almadı.

Bu durum Lopez’in kariyeri açısından soru işaretlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştı.

Kaynak: BBC

Jennifer Lopez, Los Angeles, Ben Affleck, Dünya, Ünlüler, Müzik, Sinema, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Jennifer Lopez ve Ben Affleck Boşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Jennifer Lopez ve Ben Affleck Boşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement