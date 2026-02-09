Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein\'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı
09.02.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalarda yer alan bir fotoğraf büyük ses getirdi. Fotoğrafta sapık milyarder Jeffrey Epstein, 2017-2018 yılları arasında kendisine ulaştırılan ve yere serilmiş haldeki Kâbe örtüsüne bakarken görülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan belgeler ve görseller, Epstein'ın kendisine gönderilen Kâbe örtüsüne ait parçaları evinde yere serilmiş halde incelerken görüntülendiğini ortaya koydu. Dosyalara giren bu kareler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

2017-2018 YILLARI ARASINDA GÖNDERİLDİ

Resmi kayıtlara göre, Kâbe'nin örtüsü olan Kisve-i Şerif'ten alınan parçalar, Epstein'a 2017–2018 yılları arasında ulaştırıldı. Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı dosyalarda yer alan fotoğraflarda, söz konusu kutsal örtünün zemine serildiği ve Epstein'ın bu örtüye bakarken görüntülendiği açık şekilde görülüyor. Görüntülerin, Epstein'ın ABD'deki mülklerinden birinde çekildiği bilgisi de belgelerde yer aldı.

Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı

ORTA DOĞU BAĞLANTILI ARAÇLAR ÜZERİNDEN GÖNDERİLMİŞ

Dosyalardaki yazışmalar ve ek belgeler, Kâbe örtüsüne ait parçaların Orta Doğu bağlantılı aracılar üzerinden Epstein'a gönderildiğini, sevkiyatın ise farklı ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğini gösteriyor. Kutsal kabul edilen Kisve'nin özel bir şahsın mülkiyetine geçmesi ve ev ortamında bu şekilde kullanılması, özellikle İslam dünyasında büyük tepkiye neden oldu.

Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Yetkili kurumlar tarafından yayımlanan belgelerde, Epstein'ın bu parçaları ne amaçla talep ettiği ya da kullandığına dair bir gerekçe yer almazken, görüntülerin dosyalara eklenmesiyle birlikte olay artık belge ve görsellerle doğrulanmış bir unsur olarak kayda geçti. Gelişme, Epstein dosyalarının yalnızca suç ağı değil, aynı zamanda etik ve dini hassasiyetleri zedeleyen boyutlarını da gözler önüne serdi.

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Hukuk, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:50
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
09:41
Super Bowl LX’te şampiyon Seattle Seahawks
Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
09:24
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi...
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:14:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.