Kâbe örtüsüne ait parçaların, Epstein\'ın evinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan belgeler ve görseller, Epstein'ın kendisine gönderilen Kâbe örtüsüne ait parçaları evinde yere serilmiş halde incelerken görüntülendiğini ortaya koydu. Dosyalara giren bu kareler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

2017-2018 YILLARI ARASINDA GÖNDERİLDİ

Resmi kayıtlara göre, Kâbe'nin örtüsü olan Kisve-i Şerif'ten alınan parçalar, Epstein'a 2017–2018 yılları arasında ulaştırıldı. Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı dosyalarda yer alan fotoğraflarda, söz konusu kutsal örtünün zemine serildiği ve Epstein'ın bu örtüye bakarken görüntülendiği açık şekilde görülüyor. Görüntülerin, Epstein'ın ABD'deki mülklerinden birinde çekildiği bilgisi de belgelerde yer aldı.

ORTA DOĞU BAĞLANTILI ARAÇLAR ÜZERİNDEN GÖNDERİLMİŞ

Dosyalardaki yazışmalar ve ek belgeler, Kâbe örtüsüne ait parçaların Orta Doğu bağlantılı aracılar üzerinden Epstein'a gönderildiğini, sevkiyatın ise farklı ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğini gösteriyor. Kutsal kabul edilen Kisve'nin özel bir şahsın mülkiyetine geçmesi ve ev ortamında bu şekilde kullanılması, özellikle İslam dünyasında büyük tepkiye neden oldu.

Yetkili kurumlar tarafından yayımlanan belgelerde, Epstein'ın bu parçaları ne amaçla talep ettiği ya da kullandığına dair bir gerekçe yer almazken, görüntülerin dosyalara eklenmesiyle birlikte olay artık belge ve görsellerle doğrulanmış bir unsur olarak kayda geçti. Gelişme, Epstein dosyalarının yalnızca suç ağı değil, aynı zamanda etik ve dini hassasiyetleri zedeleyen boyutlarını da gözler önüne serdi.