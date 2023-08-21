Kadını Çıplak Soyup Maçeteyle Kesip Zincire Bağlayan Şüpheli Tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisville polisi, kadını çıplak soyarak saçını maçete ile kesip beş saat boyunca zemine zincirledikten sonra öldürme tehdidinde bulunan bir şüpheliyi tutukladı. Moises May, kaçırma, iki kez saldırı ve terörist tehdit suçlarıyla suçlanıyor.

Aynı zamanda yasal sürece katılan bir kişiyi tehdit etme, istemeden tehlikeye atma ve taciz suçları da bulunuyor. Mağdur Joanna Wilson, Dixie Highway üzerindeki bir evde yetkililer tarafından kurtarıldı. May, Wilson'ın çocuğunun babasıdır ve iddiaya göre onu çıplak soyarak daha önce paylaştıkları bir evde zemine zincirledi.

Olay, May ve Wilson'ın Çarşamba günü tartışmasıyla başladı. Şüpheli, mağduru zorla tutarak ona vurdu ve saçını kesmek için maçete kullandı.

Tutuklama raporuna göre May, ona "Bu gece seni alacağım. Sana, bir daha evden ayrılıp geri gelmezsen seni öldüreceğimi söyledim" dedi. Wilson, zincirle boğazını sıkarak ona tehdit ettiğini ve gelecekte öldüreceğini söylediğini ifade etti. Wilson, yardım çağırmak için pencereyi açmayı başarana kadar tüm çıkışların kilitlendiğini ve evden kaçamayacağını söyledi.

Tutuklama raporuna göre, "Mağduru yardım çağırmak veya kaçmak için hiçbir şekilde imkan bırakmadan, sanık insan hayatının değerine aşırı kayıtsızlık göstererek ciddi fiziksel yaralanma veya ölüm riski yarattı." Louisville Metro Polis Departmanı, May'in işleme alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.