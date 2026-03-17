Kadir Gecesi Fatih Camii\'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

17.03.2026 09:41
İstanbul'da Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde bir grup kadın, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına dikkat çekmek amacıyla başörtüsü bırakarak protesto gerçekleştirdi. Protesto esnasında kadınlar, erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın" şeklinde çağrıda bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ BIRAKARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

Kadınlar, cami içerisinde başörtüsü bırakarak protesto gerçekleştirdi. Eylemin, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

"MESCİD-İ AKSA'YA SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

Protestoya katılan kadınların, erkeklere yönelik "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın" şeklinde çağrıda bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL GÜNLERDİR MESCİD-İ AKSA'YI KAPALI TUTUYOR

İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha ayaklar altına alarak İslam'ın en kutsal mekânlarından biri olan Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarla birlikte "bölgesel güvenlik" endişeleri bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurdu. Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermeyen İsrail, ramazan ayında teravih ve cuma namazı kılınmasını engelledi. 1967'de Kudüs'ün işgal edilmesinden bu yana ilk kez ramazan ayında Aksa'da teravih namazı ve itikaf ibadetinin engellenmesi, dini ve tarihi statünün fiilen değiştirilmesine yönelik tehlikeli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınadı. Çelik, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır" dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
