İran: ABD ile barış yok, İsrail tanınmayacak

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" dedi.

İran basını, Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır'ın başkent Tahran'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve 'Direniş Cephesi'ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini söyleyerek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini aktaran Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs'ün özgürlüğüdür" açıklamasında bulundu.

Derviş ise İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının 'Direniş Cephesi' için bir zafer olduğunu belirterek, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer, ABD için yenilgidir" diye konuştu.