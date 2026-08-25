Kalibaf'tan ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalibaf'tan ABD'ye Eleştiri

Kalibaf\'tan ABD\'ye Eleştiri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin sözlerine inanılmadığını vurguladı ve ekonomik durumunu değerlendirdi.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin diğer ülkelerle ilişkileri daha fazla sınırlandırabilecek ekonomik durumda olmadığını belirterek, Washington'ın 'abartılı sözlerinin' inandırıcı bulunmadığını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından Washington yönetimi tarafından yapılan açıklamalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Kalibaf, "Amerikalılar, kimsenin onların abartılı sözlerine inanmadığını biliyor. ABD, ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla sınırlandırabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

İran'ın ticaret ortaklarının hem medyada yaptıkları açıklamalarla hem de İran'a gönderdikleri mesajlarla ABD'nin sözlerini dikkate almadıklarını bildirdiklerini öne süren Kalibaf, "Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almadıklarını bize iletti" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Dış Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kalibaf'tan ABD'ye Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak AİHM, Osman Kavala'nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak
Antalya’da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti Antalya'da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti
Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi
Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü “Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı“ Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü! "Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı?"
Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu
Nathan Ake’nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu Takımın en kötüsü oldu Nathan Ake'nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu! Takımın en kötüsü oldu

11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:27:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kalibaf'tan ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.