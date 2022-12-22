Öldükten sonra cehenneme gittiğini iddia eden adam, insanlığı uyardı - Son Dakika
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Öldükten sonra cehenneme gittiğini iddia eden adam, insanlığı uyardı

22.12.2022 11:25

Kalp krizi geçirip öldüğünü ve daha sonra cehenneme gittiğini öne süren Gerald Johnson adlı adam, yaşadığı tecrübeyi en kötü düşmanı için bile dilemeyeceğini ve tüm insanların dünyadaki yaşamında iyi olması gerektiğini dile getirdi.

Gerald Johnson adlı adam, çektiği bir videoda başına gelen ilginç olayları anlattı. 2016 yılında kalp krizi geçirdiğini ve sonrasında cehenneme gittiğini iddia eden Johnson, kendisini aşırı kötü hissettiğini ve korkunç bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Öldükten sonra cehenneme gittiğini söyleyen adam, insanlığa bir uyarı yaptı

"EN KÖTÜ DÜŞMANIN BİLE YAŞAMASIN"

Olayın ardından bir daha kendisine gelemediğini belirten Johnson, "Kesinlikle cehennemi gördüm. İnanmayacaksınız ama ben oradaydım. Sandığınızdan daha kötü bir yer, düşmanıma bile tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Öldükten sonra cehenneme gittiğini söyleyen adam, insanlığa bir uyarı yaptı

"DÜNYADAYKEN BOL BOL İYİLİK YAPIN"

İnsanlara da bir uyarısı olduğunu aktaran Johnson, "Orayı görseydiniz siz de gitmek istemezdiniz. Dünyada olduğunuz süre zarfında bol bol iyilik yapın" dedi.

"İNSANLARIN BOYNUNDA ZİNCİR VARDI"

Yaşadıklarını anlatmakta zorluk geçtiğini dile getiren Johnson şöyle devam etti: "Orada gördüğüm bazı insanlar yanmışlardı. Boyunlarında zincir vardı ve karanlık bir cisim tarafında tutuluyorlardı. Ayrıca acı bir şarkı dolaşıyordu, kulağıma geldi."

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