Kamala Harris, Başkan Yardımcısı Adayı Olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı Seçti - Son Dakika
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Kamala Harris, Başkan Yardımcısı Adayı Olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı Seçti

Kamala Harris, Başkan Yardımcısı Adayı Olarak Minnesota Valisi Tim Walz\'ı Seçti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2024 Başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı başkan yardımcısı adayı olarak açıkladı. Barack Obama ikiliyi tebrik etti.

07.08.2024 10:26
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kasım ayındaki seçimlere birlikte gireceği başkan yardımcısı adayının Minnesota Valisi Tim Walz olduğunu açıkladı. ABD eski Başkanı Barack Obama ikiliyi tebrik etti.

ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 Başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz oldu. Kamala Harris, Tim Walz'ın başkan yardımcısı olduğunu duyurduğu mesajında, "Tim Walz'dan başkan yardımcısı olmasını istediğimi açıklamaktan gurur duyuyorum. Bir vali, bir koç, bir öğretmen ve bir gazi olarak kendisi gibi çalışan aileler için elinden geleni yaptı. Onun takımda olması harika. Şimdi işe koyulacağız" dedi. Tim Walz ise, "Bu kampanyada Kamala Harris'e katılmak benim için bir onurudur. Ben varım. Başkan Yardımcısı Harris bize neyin mümkün olduğunu gösteriyor. Bana biraz okulun ilk gününü hatırlatıyor. Bu işi bitirelim millet! Bize katılın" ifadelerini kullandı.

OBAMA'DAN TEBRİK MESAJI

ABD eski Başkanı Barack Obama ikiliyi tebrik ederek, "Bir başkan adayı bir başkan yardımcısı seçtiğinde, bu onun kim olduğu ve ne tür bir başkan olacağı hakkında çok şey söyler. Ayrılıklarımızı derinleştirecek deneyimsiz ve kutuplaştırıcı birini mi seçerler? Yoksa zor kararlar alma yargısına ve her sesin önemli olduğuna ve herkesin eşit şansı hak ettiğine inanacak karaktere sahip birini mi seçerler?

Kamala Harris, seçkin Demokratlardan oluşan bir havuzdan Tim Walz'ı başkan yardımcısı olarak seçerek ideal bir ortak seçmiş oldu ve tam olarak neyi savunduğunu açıkça ortaya koydu" dedi. Obama ayrıca, Walz'ın Minnesota Valisiyken yaptıklarına da dikkat çekerek, "Vali Walz sadece başkan yardımcısı olmak için gereken deneyime sahip değil, aynı zamanda bizi gururlandıracak değerlere ve dürüstlüğe de sahip. Vali olarak Tim, ailelerin ve işletmelerin pandemiden kurtulmasına yardımcı oldu, ücretli aile izni oluşturdu, kürtaj hakkını garantiledi ve toplulukları güvende tutmak için sağduyulu silah güvenliği önlemlerini uygulamaya koydu. Kongre'ye seçilmeden önce 24 yıl Ulusal Muhafızlarda görev yaptığı ve lisede sosyal bilgiler öğretmeni ve futbol koçu olarak çalıştığı gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda bu hiç de şaşırtıcı değil" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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