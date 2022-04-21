Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş - Son Dakika
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Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş

21.04.2022 15:12
Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş

Kamboçya'nın Puok kentinde yaşanan olayda timsah dolu süs havuzuna idrarını yapan 37 yaşındaki adam dengesini kaybederek havuza düştü. Sou Sothea adlı talihsiz çiftçi, timsahların saldırısına uğradı. Yardım çığlıklarını duyan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahların ağzını açarak çiftçiyi kurtarmayı başardı.

Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyünde 17 Nisan'da meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. 37 yaşındaki çiftçi Sou Sothea, süs havuzunda idrarını yaptığı sırada dengesini kaybederek havuzun içine düştü.

5 TANE TİMSAH VARDI

Ancak bu sırada havuzun içerisinde 5 tane timsah vardı. Kısa sürede adamın çevresini saran timsahlar, çiftçiye saldırmaya başladı. Sothea da bu sürede bağırarak köylülerden yardım istedi.

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsahlar yedi

SOPALARLA AĞIZLARINI AÇTILAR

Çığlık sesleri üzerine bölgeye koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahlarını ağzını açarak çiftçiyi kurtarmayı başardı. Sou Sothea ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsahlar yedi

DURUMU KRİTİK, YOĞUN BAKIMDA

İlk olarak Siem Reap'te bir hastaneye götürülen çiftçi, durumunun ağırlaşması üzerine Phnom Penh'deki Calmette Hastanesi'ne nakledildi. Durumu kritik olan çiftçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Son Dakika Dünya Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş - Son Dakika
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