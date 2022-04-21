Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyünde 17 Nisan'da meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. 37 yaşındaki çiftçi Sou Sothea, süs havuzunda idrarını yaptığı sırada dengesini kaybederek havuzun içine düştü.
Ancak bu sırada havuzun içerisinde 5 tane timsah vardı. Kısa sürede adamın çevresini saran timsahlar, çiftçiye saldırmaya başladı. Sothea da bu sürede bağırarak köylülerden yardım istedi.
Çığlık sesleri üzerine bölgeye koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahlarını ağzını açarak çiftçiyi kurtarmayı başardı. Sou Sothea ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İlk olarak Siem Reap'te bir hastaneye götürülen çiftçi, durumunun ağırlaşması üzerine Phnom Penh'deki Calmette Hastanesi'ne nakledildi. Durumu kritik olan çiftçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Dünya › Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş - Son Dakika