Kamyon, Tel Aviv'de Durağa Çarptı: 40 Yaralı

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İSRAİL'İN başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyon, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Olayda, en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun, otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda en az 40 kişi yaralandı.

İsrail polisi, bir kamyonun Tel Aviv'in kuzeyinde bir otobüs durağına çarpması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail acil servisi ise olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirirken, çok sayıda yaralının tedavi altına alındığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.